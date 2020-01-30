Податок на соцмережі та YouTubе: "Слуга народу" розробила кардинальне рішення

В Україні запропонували оподаткувати всі соціальні мережі, а також популярні сайти. Під "удар" можуть потрапити Google, YouTube, Facebook, Apple та інші всім відомі платформи.

Експерти б'ють на сполох – якщо закон набуде чинності, то українцям доведеться або платити за використання контенту, або частина світових гігантів просто покинуть вітчизняний сегмент інтернету.

У чому суть ідеї і чому вона прямо загрожує українцям – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

У монобільшості пропонують змусити великі міжнародні корпорації платити додатковий податок в Україні;

Автор ідеї хоче внести в список платників ПДВ таких гігантів як Facebook, Apple та інших. У приклад він ставить аналогічний досвід країн ЄС та Росії;

Експерти вважають, що цей законопроєкт може спричинити за собою відхід великих корпорацій з України.

Що пропонують у "Слузі народу"

Автором законопроєкту №2634 виступив глава податкового комітету, нардеп від СН Данило Гетманцев. З огляду на те, що це не рядовий член "Слуги", а впливовий податківець – до його проєктів досить велика увага.

Головна мета ідеї – ввести податок на додану вартість для всіх постачальників електронних послуг. Простіше кажучи, зробити ще один податок на популярні в Україні соціальні мережі і різні хостинги.

Що підпадає під нові оподаткування:

сервіси рекламних послуг в інтернеті і мобільних мережах;

послуги з постачання відео, фотографій, електронних книг;

сервіси поставки програмного забезпечення;

сервіси поставки відео за запитом, ігор, азартних ігор, включно з поставками послуг з участі в таких іграх;

сервіси хмарного зберігання;

сервіси для доступу до комерційних, освітніх, інформаційних та інших подібних ресурсів.

Невже Facebook буде платним?

Для реалізації ідеї автор пропонує внести зміни до Податкового Кодексу та влючити компанії, які постачають ці послуги, в список платників ПДВ.

Міжнародним корпораціям необхідно буде зареєструватися нерезидентом-платником за допомогою спеціально розробленого веб-сайту. Якщо ж вони будуть ухилятися, то їх будуть штрафувати на 8,5 тисяч гривень.

Бере приклад із Росії?

Нардеп від "Слуги" прямо пише – досвід узяв у своїх колег з Європейського Союзу, Білорусі та Росії. Наприклад, у країні-агресорі такі правила ввели ще з 1 січня 2017 року. Податок зобов'язані платити всі нерезиденти, тому деяким великим компаніям (Apple, Google, Netflis і іншим) довелося реєструватися.

У пояснювальній записці Гетманцев пише, що додатково в бюджет завдяки новому податку тільки в першому кварталі 2019 року надійшло близько 130 мільйонів доларів (така ж сума надійшла за весь 2018 рік).

Правда, якщо зі 145 мільйонною Росією все приблизно логічно – там давно прагнуть контролювати інтернет, та й ринок для міжнародних корпорацій достатньо привабливий, то в України можуть бути проблеми. Гіганти, які працюють в Україні Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix та інші можуть виступити проти такої ідеї (підняти плату за користування) або зовсім покинути вітчизняний ринок.

Як розповів OBOZREVATEL представник Інтернет Асоціації України Олександр Арутюнян, зазначені вище компанії і так платять податки до держбюджету. "Google і YouTube уже платять податки. Є ТОВ Google-Україна. І вони працюють на загальній системі оподаткування і є платниками ПДВ. Дивно, що цього не знають. Так, багато інших компаній не мають Представництва в Україні та місцевих юридичних осіб, наприклад Facebook", – наголосив Арутюнян.

Проти ідеї колеги висловився і член податкового комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко. Він пояснив, що проєкт у фракції і на комітеті не обговорювали і говорити про те, що він буде розглядатися – ще дуже рано.

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"Я проти цієї ідеї, і слабо уявляю собі механізм роботи цього законопроєкту. Коли надходять додаткові гроші в бюджет – це дуже добре, але ми в країні живемо з принципами свободи слова, медіа і так далі. YouTube, Facebook – це альтернативні майданчики для українців, де вони черпають інформацію і висловлюють свою думку. Тому ми ніяк не можемо обмежувати або оподатковувати ці канали", – розповів OBOZREVATEL нардеп.

Судячи з усього – законопроєкт виключно особиста ініціатива Гетманцева, яка не знайде підтримки у колег. По-перше, це досить непопулярний крок серед українців, які вже точно не схвалять проблеми з соцмережами або різного роду хостингами. По-друге, навіть у монобільшості не захочуть нажити собі ворогів серед великих корпорацій.

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