Податки для приватних підприємців у 2020 році: озвучені нові суми

Державна податкова служба України оприлюднила розміри податків та єдиного соціального внеску, які почнуть діяти з 2020 року для фізичних осіб-підприємців.

Зміни у розмірах ЄСВ та єдиного податку для ФОПів пов'язані із набуттям чинності бюджету на 2020 рік, у якому було переглянуто розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, повідомляють у ДПС.

Таким чином, ФОПам на першій групі спрощеної системи оподаткування з 1 січня доведеться платити 1249,26 гривні на місяць (1039,06 гривні ЄСВ та 210,2 гривні єдиного податку).

ФОПам на другій групі спрощеної системи –– 1983,66 гривні на місяць (1039,06 гривні ЄСВ та 944,6 гривні єдиного податку).

Для третьої групи спрощеної системи оподаткування розмір єдиного податку залежатиме від розміру доходу та системи, яку обере платник:

3% від доходу за місяць для тих ФОПів, які сплачують податок на додану вартість.

5% від доходу для тих, хто ПДВ не платить. Розмір ЄСВ складе 1039,06 гривні на місяць.

Зміни у розмірах ЄСВ та єдиного податку для ФОПів пов'язані із набуттям чинності бюджету на 2020 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть.

В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, стану економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють приблизно 11 тис. грн, то в липні 2020 року ця цифра може сягнути 12,8 тис. грн.

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