В Верховной Раде идет ожесточенная кулуарная борьба за открытие рынка земли в Украине. Накал страстей велик, народные избранники готовы "рвать и метать" лишь бы показать украинцам — как они отстаивают их интересы. А отдельные "слуги" и вовсе готовы обменять шикарные курорты в новогоднюю ночь на землю.

Публично это выплескивается в драки и блокировку трибуны, митинги под парламентом и столкновения с полицией. Непублично — в кулуарные торги, ультиматумы и шантаж.

Ситуация внутри парламента на самом деле сложная. Именно поэтому нардепов могут оставить без каникул. Более того, в Раде уже заговорили о том, что закон о земле в прямом смысле слова проголосуют в новогоднюю ночь.

В кулуарах ходят слухи, что Офис президента, Кабинет министров и руководство "Слуги народа" хотят принять закон о земле в 2019 году. Чисто технически — невероятно сложно, но возможно. Благодаря оппозиционным силам, Рада рассматривает всё согласно регламенту, каждую правку выносят на голосование в комитете аграрной политики.

А на данный момент — это более 4-х тысяч штук. На каждую депутаты выделяют где-то минуту. Без учетов драк или громких споров, получается десятки часов работы. Если идти таким путем, то к голосованию рынка земли Рада подойдет лишь в феврале 2020 года.

Почему это не устраивает СН:

Мораторий на рынок земли официально заканчивается 31 декабря 2019. Даже если он и будет продлен до принятия закона, это может вызвать трудности и правовую колизию;

Давление со стороны Международного валютного фонда. Там хотят увидеть результат до конца года. Если вопрос затянут, есть риски, что он провалится;

Внутренняя оппозиция не дремлет. Чем больше времени вопрос будет подвешен, тем больше политических дивидендов получат оппозиционные партии "Батьківщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и другие;

И самое главное — нет уверенности, что через несколько недель "слуги народа" смогут дать 226 голосов для этого решения. Риск и давление на нардепов возрастут.

Но судя по всему в "Слуге" решили найти выход и провести через парламент решение под елочку. Соединить часть правок, а затем попросту рассматривать их всю следующую неделю в комитете. Как результат — полностью обработать законопроект о рынке земли до конца недели, к 27 декабря.

Далее — поставить внеочередное заседание парламента на 30-31 декабря и принять законопроект во втором чтении. В тот же день его подпишут глава Верховной Рады и президент.

Протесты под Радой из-за открытия рынка земли

Именно такой расклад в комментарии OBOZREVATEL рассказали источники в СН и "Голосе". Правда, публично нардепы такую информацию отрицают.

Народный депутат монобольшинства Павел Халимон допускает открытие рынка под звон бокалов шампанского с вероятностью 50/50. "Это философский вопрос, как вот встретить сегодня динозавра — 50/50. Может быть, а может и нет. Мы планируем, расчитываем, что на следующей неделе дойдем до логического завершения и пройдем все правки согласно регламента и закона "О комитетах"...

Если мы успеем обработать все правки, то возможно будет внеочередное заседание сессии и мы рассмотрим проект до нового года. Не успеем обработать — было бы логично перенести все на следующий год", — пояснил Халимон.

Вот и получаем веселую ночь для тысяч украинцев. Что сторонники рынка, что его противники — вместо празднований с напряжением читают СМИ и наблюдают за баталиями под куполом. Где народные депутаты "дерутся" за украинскую землю.

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