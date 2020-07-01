Подача води в Крим: Ташева розкрила подальшу тактику Росії

Росія всіляко буде просувати питання поставок води в анексований Крим нібито під виглядом запобігання "гуманітарній катастрофі".

Про це заявила заступник представника президента в АР Крим Таміла Ташева, сказано в матеріалі "РБК-Україна". За її словами, Москва може використовувати "гібридну" агресію з Україною задля вирішення проблеми з водопостачанням на півострові.

Вона вважає, що РФ може виконувати диверсії на українських об'єктах інфраструктури і підключити своїх агентів впливу у місцевій політиці.

Ташева додала, що подача води в Крим через Північно-Кримський канал не відбудеться.

"Це остаточна позиція не просто нашого представництва, а позиція всіх органів влади, зокрема президента", – заявила Ташева.

12 червня окупанти запустили подачу в Сімферополь артезіанської води з свердловин, щоб покрити дефіцит у водосховищах. Так вони сподіваються покрити приблизно 1/6 частину потреби міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримчанка, активістка і український публіцист Лариса Волошина пояснила, що Україна, згідно з міжнародним законодавством, може не забезпечувати водою Крим, оскільки має право перекривати інженерні споруди.

За її словами, українська влада повинна розуміти, що Кремль може використовувати політичну складову цього питання.