Подача води в Крим: Ташева розкрила подальшу тактику Росії

Валентина Гембарська Економіка 11:39, 1.07.2020

Росія всіляко буде просувати питання поставок води в анексований Крим нібито під виглядом запобігання "гуманітарній катастрофі".

Про це заявила заступник представника президента в АР Крим Таміла Ташева, сказано в матеріалі "РБК-Україна". За її словами, Москва може використовувати "гібридну" агресію з Україною задля вирішення проблеми з водопостачанням на півострові.

Вона вважає, що РФ може виконувати диверсії на українських об'єктах інфраструктури і підключити своїх агентів впливу у місцевій політиці.

Ташева додала, що подача води в Крим через Північно-Кримський канал не відбудеться.

"Це остаточна позиція не просто нашого представництва, а позиція всіх органів влади, зокрема президента", – заявила Ташева.

12 червня окупанти запустили подачу в Сімферополь артезіанської води з свердловин, щоб покрити дефіцит у водосховищах. Так вони сподіваються покрити приблизно 1/6 частину потреби міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримчанка, активістка і український публіцист Лариса Волошина пояснила, що Україна, згідно з міжнародним законодавством, може не забезпечувати водою Крим, оскільки має право перекривати інженерні споруди.

За її словами, українська влада повинна розуміти, що Кремль може використовувати політичну складову цього питання.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Рейтинг президента неотвратимо падает: причины тенденции в картинках

Під ОП влаштували протест з унітазами проти ексрегіонала Шкарлета. Фото акції

Мер Бучі – про статус райцентру, співпрацю з бізнесом та майбутні вибори

В "ЛНР" двох "народних міліціонерів" підірвали гранатою. Фото зрадників

ЄС затвердив список країн, із яких дозволено в'їзд: Україна не потрапила