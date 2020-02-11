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11 лютого • оновлено в 22:34
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"Вода буде для громадян України": Арахамія назвав умови компромісу щодо Криму

21.6т
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Подача води в анексований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу може стати "допустимим компромісом".

Таку заяву в ефірі "Прямого" зробив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він наголосив, що це його особиста думка.

"Якщо дати воду в Крим, то будемо мати велику перевагу в переговорах щодо Донбасу – моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, тому що в Криму водою будуть користуватися громадяни України.

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Якщо це буде обмін, що вони відходять у Ростов, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", – сказав політик.

Давид Арахамія висловився про подачу води до Криму

Давид Арахамія висловився про подачу води до Криму

delo.ua

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парламентська асамблея Ради Європи вимагає у Росії повернути Крим Україні. Вимога була висунута низкою країн-членів організації в резолюції з моніторингу виконання своїх зобов'язань, яку прийняли депутати ПАРЄ.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Донбас Крим політика Крим без води Новини Криму Партія Слуга народу
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Один предлагает продать собаку, другой - почку или печень, это - предлагает продать Крым (вместе со всеми санкциями к РФ)... Не ну принцип отбора понятен, но где их столько нашли?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Сами придумали эту "проблему с водой", сами поверили и продолжают нести пургу на эту тему. Дурдом в 404.
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3
5
Hecke Josef
Hecke Josef
Хачапури решил вместо лепёшек,водой торговать.Может в СЯША его вернуть,там ждут этого "крассаву" за прошлые делишки.
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