Подача води в анексований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу може стати "допустимим компромісом".

Таку заяву в ефірі "Прямого" зробив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він наголосив, що це його особиста думка.

"Якщо дати воду в Крим, то будемо мати велику перевагу в переговорах щодо Донбасу – моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, тому що в Криму водою будуть користуватися громадяни України.

Якщо це буде обмін, що вони відходять у Ростов, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", – сказав політик.

Давид Арахамія висловився про подачу води до Криму delo.ua

Нагадаємо:

Раніше глава бюджетного комітету Верховної Ради, народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим.

Маючи на увазі півострів, він сказав про продаж "у Росію", проте потім виправив свою помилку.

Пізніше він заявив, що питання продажу води в Крим більше не обговорюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парламентська асамблея Ради Європи вимагає у Росії повернути Крим Україні. Вимога була висунута низкою країн-членів організації в резолюції з моніторингу виконання своїх зобов'язань, яку прийняли депутати ПАРЄ.

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