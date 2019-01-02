Подача декларацій у 2019 році: хто зобов'язаний вказати доходи

Державна фіскальна служба повідомила, що в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2018 року.
За новими правилами у декларацію зобов'язані включити й самостійно сплатити податки отримувачі винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору у разі, якщо такі доходи отримані від фізичних осіб-платників єдиного податку четвертої групи, йдеться на сайті ДФС.
Декларація про майновий стан і доходи подається за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів: особисто або уповноваженою на це особою; поштою із повідомленням про вручення та з описом вкладення; засобами електронного зв’язку в електронній формі.
Представники Державної фіскальної служби також нагадують, що протягом 2019 року мають право подати декларацію із метою отримання податкової знижки громадяни, які понесли витрати:
на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення;
у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, у разі якщо такий платник має статус внутрішньо переміщеної особи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у рамках виконання доручення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана із контролю за запобіганням ухилення від сплати ЄСВ у Пенсійний фонд Державна фіскальна служба посилила заходи щодо детінізації заробітних плат.
У результаті перевірок підприємців, які нелегально виплачували зарплати, в 2018 році донарахували до сплати 607 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 167 млн грн ЄСВ і 26 млн грн військового збору.
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