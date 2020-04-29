Почнуть "кошмарити" бізнес: Верланов попередив про прийдешнє свавілля в ДПС

Колишній голова Державної податкової служби України Сергій Верланов заявив, що після заміни його команди повернеться "бєспрєдєл" із аудитами, маски-шоу та ставлення до бізнесу, як до злочинців.

Ролик зі зверненням він опублікував на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Повернення старих методів у податкову означатиме повний "бєспрєдєл" з аудитами. Вони будуть проводитися всьому бізнесу за хабарі, це зрозуміло. Міжнародні компанії будуть абсолютно тероризувати. Ми вже забули, як великим торговим мережам нараховували абсолютні штрафи за недотримання дисципліни РРО. Всі забули. Ми цього не допустили. Тому що це "бєспрєдєл", і він повернеться", – попередив Верланов.

Сергій Верланов

За його словами, функціонування системи відшкодування автоматичного ПДВ опиниться під питанням.

"На сьогодні щодо них проводять конкретні дії з центром тяжіння в Міністерстві фінансів. І щодо зміни системи моніторингу. Це розбалансує систему передусім. Це зроблено для того, щоб запускати туди, найімовірніше, так званий фіктивний кредит. Система перестане бути ліквідною", – наголосив ексглава податкової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України було звільнено голову Державної митної служби Максима Нефьодова та очільника Державної податкової служби Сергія Верланова.