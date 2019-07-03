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"Почистити ряди": новий глава української митниці пообіцяв радикальні зміни

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Новий глава Державної митної служби Максим Нефьодов запропонував п'ять основних моментів реформи митниці.

Як заявив він в інтерв'ю "Економічній правді", жодних завдань ні уряд, ні президент перед ним не ставили.

"Ясно одне: митниця - це проблема. З неї потрібно створити щось гарне, щось, що не буде асоціюватися з корупцією, поборами, затримками вантажів, контрабандою, порушеннями, чергами, "піджаками", "скрутками". Про те, як вирішувати ці проблеми, на жаль, немає якогось одного рецепту. Треба робити одночасно все. Я пропонував п'ять основних речей", - заявив Нефьодов.

Максим Нефьодов

Максим Нефьодов

trust.ua

За його словами, перше, це електронізації, як основний метод боротьби з корупцією та неефективністю.

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"І в сфері закупівель, і на митниці держава, на жаль, не може собі дозволити якісних високооплачуваних службовців. На митниці зараз працює 10,3 тис осіб. Їх не можна просто так звільнити і набрати нових. Ми повинні рухатися шляхом максимальної автоматизації процесів. З одного боку, це спростить роботу державних службовців, а з іншого - зменшить можливості для прийняття корупційних рішень. Плюс це спростить торгівлю. Електронізація є потужним елементом покращення бізнес-клімату", - зазначив Нефьодов.

Глава податкової назвав другим завданням на посту - кадрову реформу. "Кадрові зміни в будь-якій організації однакові. Потрібно зрозуміти, хто наші співробітники, як плануємо наймати нових, як їх навчити і як потім оцінювати, кого підвищувати, а кого звільняти", - прояснив він.

Нефьодов також додав, що хотів би радикально змінити організаційну структуру Державної податкової служби.

"Я б дуже хотів радикально почистити ряди митників, але зараз це фізично неможливо. Це буде поступовий холістичний (цілісний. - Ред.) процес. В ідеалі мені б хотілося вивести митників з-під дії закону "Про державну службу" та перевести їх на термінові контракти - річні, трирічні, п'ятирічні. Хочу отримати можливість встановлювати для них не тільки індивідуальні, але і групові KPI", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Максим Нефьодов
Місце
Україна
Теги
УКРІНФОРМреформа
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