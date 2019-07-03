"Почистити ряди": новий глава української митниці пообіцяв радикальні зміни

Новий глава Державної митної служби Максим Нефьодов запропонував п'ять основних моментів реформи митниці.

Як заявив він в інтерв'ю "Економічній правді", жодних завдань ні уряд, ні президент перед ним не ставили.

"Ясно одне: митниця - це проблема. З неї потрібно створити щось гарне, щось, що не буде асоціюватися з корупцією, поборами, затримками вантажів, контрабандою, порушеннями, чергами, "піджаками", "скрутками". Про те, як вирішувати ці проблеми, на жаль, немає якогось одного рецепту. Треба робити одночасно все. Я пропонував п'ять основних речей", - заявив Нефьодов.

Максим Нефьодов trust.ua

За його словами, перше, це електронізації, як основний метод боротьби з корупцією та неефективністю.

"І в сфері закупівель, і на митниці держава, на жаль, не може собі дозволити якісних високооплачуваних службовців. На митниці зараз працює 10,3 тис осіб. Їх не можна просто так звільнити і набрати нових. Ми повинні рухатися шляхом максимальної автоматизації процесів. З одного боку, це спростить роботу державних службовців, а з іншого - зменшить можливості для прийняття корупційних рішень. Плюс це спростить торгівлю. Електронізація є потужним елементом покращення бізнес-клімату", - зазначив Нефьодов.

Глава податкової назвав другим завданням на посту - кадрову реформу. "Кадрові зміни в будь-якій організації однакові. Потрібно зрозуміти, хто наші співробітники, як плануємо наймати нових, як їх навчити і як потім оцінювати, кого підвищувати, а кого звільняти", - прояснив він.

Нефьодов також додав, що хотів би радикально змінити організаційну структуру Державної податкової служби.

"Я б дуже хотів радикально почистити ряди митників, але зараз це фізично неможливо. Це буде поступовий холістичний (цілісний. - Ред.) процес. В ідеалі мені б хотілося вивести митників з-під дії закону "Про державну службу" та перевести їх на термінові контракти - річні, трирічні, п'ятирічні. Хочу отримати можливість встановлювати для них не тільки індивідуальні, але і групові KPI", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. Таким чином, ДФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.

8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.

16 квітня в ЗМІ злили інформацію, що Нефьодов очолить Державну митну службу.

17 квітня Окружний адміністративний суд Києва заблокував конкурс на посаду голови Державної митної служби, який раніше оголосив Кабінет міністрів. 24 квітня конкурс відновили.

25 червня Нефьодов заявив, що виграв конкурс.

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