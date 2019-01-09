''Початок кінця'': світові напророкували нову фінансову кризу

Колишній голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Алан Грінспен заявив, що зростання американського фондового ринку, яке було найтривалішим із 1960-х років, підійшло до кінця.

Екс-керівник ФРС закликав інвесторів по всьому світу готуватися до гіршого, і назвав можливий відскік акцій останньою можливістю врятуватися втечею, передає "КП в Україні".

Грінспен також звернув увагу на те, що Центральний банк США вирішив підняти облікову ставку на 0,25%. Це робить долар більш дорогим і привабливим з точки зору інвестора, проте багато експертів називають це початком кінця і передвісником кризи.

"Дії ФРС ясно дають зрозуміти, що вони не зупиняться доти, поки економіка США не увійде в рецесію. А це погана новина для акцій. Адже перед рецесією традиційно спочатку знижуються котирування акцій – інвестори продають їх в очікуванні економічних проблем", – заявив фінансовий аналітик Ерік Найман.

За його словами, ймовірність того, що глобальна економічна криза настане в найближчі 3-6 місяців, наблизилася до 99%.

"На ринках зараз спостерігається негатив від побоювання уповільнення світової економіки. Ознакою цього можна вважати обвал на американському фондовому ринку, який з кінця жовтня цього року вже призвів до того, що основні фондові індекси розгубили все зростання 2018 року і перебувають на річних мінімумах... Рецесія, що насувається, змушує інвесторів виходити з високоризикових активів і переводити кошти у класичні активи-притулки", – прокоментував ситуацію фінансовий консультант Богдан Писаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень з 17 по 23 грудня став найгіршим для американських бірж за останні десять років – S&P 500, Dow Jones і Nasdaq закрилися різким зниженням. За словами експертів, біржі весь тиждень перебували під тиском через побоювання інвесторів із приводу підвищення відсоткових ставок і загрози уповільнення глобального зростання.

При цьому їхньому обвалу посприяв "великий обсяг, викликаний одночасним закінченням термінів ф'ючерсів і опціонів". Кадрові перестановки у Білому домі тільки посилили занепокоєння інвесторів перед святами.