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Почали демонтаж: на Кримському мосту окупанти перейшли до нової фази

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У Керченській протоці почали демонтаж робочих мостів, які були зведені для доставки будматеріалів на незаконно побудований Кримський міст.

Як повідомляє "Крыминформ", будівельники вже почали проводити роботи (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

"Збірно-розбірні металеві конструкції 3,5 роки забезпечували пересування і роботу важкої техніки в акваторії та безперебійну доставку матеріалів протягом усіх 19 км", — повідомляє видання.

Зазначається, що демонтаж робочих мостів ведеться спільно з водолазами — вони допомагають підняти на поверхню трубчасті палі. Труби зрізаються нижче лінії розмиву морського дна за допомогою електрокисневого різання.

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Заступник генерального директора з інфраструктурних проектів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін повідомив, що мости виконали своє призначення.

Кримський міст

Кримський міст

c-inform.info

"Завдяки робочим мостам великий Кримський міст піднявся з води і набрав потрібну висоту. Зараз всі процеси зосереджені нагорі, на залізничних прогонах: триває укладання рейок, баластування шляху, облаштування системи освітлення залізниці та архітектурного підсвічування фарватерної ділянки. Має бути великий обсяг роботи з монтажу пристроїв сигналізації, централізації та блокування. "Времянки" виконали свої завдання і демонтуються. Акваторія залишається чистою", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

У "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта та Судак.

14 червня в анексованому Криму окупанти здійснили стикування рейок залізничних колій на арці Керченського мосту.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
РосіяКримКримський міст
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Не понимаю, сносят доп мост, бутылкожопые в экстазе! Совсем пизданутые? 0о
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Что то у запукровских трололо совсем настроения нет. Или платить косорыловкой перестали... ))
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Хотелось бы услышать главного украинского иксперда! Где Медовар запропастился?:)
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Filonoff Dmitry, грантоПососать уехал. За лужу.
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