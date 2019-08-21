Поблажки для "євроблях": у МВС раптово виступили проти Зеленського

У Міністерстві внутрішніх справ не вважають за доцільне продовжувати мораторій на штрафи для авто на єврономерах.

Про це заявив керівник головного сервіс-центру Міністерства внутрішніх справ (МВС) майбутній нардеп Владислав Криклій, передає "Сегодня". Відзначимо, що його готують на посаду глави Транспортного комітету Верховної Ради.

"Всі, хто планував перереєструвати свій транспорт, вже це зробили. Я так розумію, залишилися незареєстрованими тільки ті, хто не хоче, не може або не має документів", – зазначив Криклій.

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Які штрафи введуть:

за водіння машини на єврономерах – 8500 грн;

повторне протягом року водіння "євробляхи" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8500 грн;

від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

від 30 діб – 170 000 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Криклій заявив що Зеленський ініціював законопроект, який відстрочить введення штрафів для водіїв на "єврономерах" до кінця 2019 року.

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