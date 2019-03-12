По всьому світу почали масово відмовлятися від Boeing: що відбувається

Британія, Австралія, Малайзія, Норвегія і Оман призупинили польоти літаків Boeing 737 Max 8 після аварії літака Ethiopian Airlines.

Як повідомляє ВВС, раніше заборону ввели Сінгапур, Китай, Індонезія та Ефіопія. США не припиняли польоти, але вимагають від Boeing оновити програмне забезпечення. Корпорація пообіцяла зробити це найближчим часом.

"Це тимчасове призупинення, ми чекаємо додаткову інформацію, щоб проаналізувати ризики подальшої експлуатації Boeing 737 Max", — заявив глава управління безпеки польотів цивільної авіації Австралії Шейн Кармоді. Управління шкодує про незручності, які можуть бути завдані пасажирам, але вважає пріоритетним питання безпеки, зазначив він.

Слідом за Австралією авіаційна влада Малайзії оголосила про заборону на входження у повітряний простір країни літаків Boeing 737 Max 8 — "до особливого розпорядження". Пізніше про припинення польотів оголосила і авіаційна влада Британії, назвавши це запобіжним засобом.

Boeing 737 MAX Sam Chui

Також у вівторок стало відомо, що аналогічне рішення ухвалила авіаційна влада Сінгапуру. Раніше влада Китаю ухвалила рішення тимчасово заборонити використання літаків Boeing 737 Max 8 на всіх внутрішніх рейсах на тлі авіакатастрофи.

В управлінні цивільної авіації КНР нагадали, що за останні півроку — це друга катастрофа з літаками цього типу. Зокрема обидва рази літаки падали під час набору висоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці. Пасажирський лайнер розбився біля міста Аддис-Абеба.

На борту перебувало 157 осіб, ніхто не вижив. Серед пасажирів були громадяни 33 країн, зокрема 32 кенійці, 17 ефіопів і 7 громадян Британії.

Підтверджено загибель трьох громадян Росії, одного з яких нагородили медаллю за анексію Криму. Міністерство закордонних справ України повідомило, що українців у літаку не було.

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