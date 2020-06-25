У всьому світі одночасно впали ціни на нафту Brent і WTI

Ціни на нафту знизилися через коронавірус (Фото: колаж OBOZREVATEL)

У четвер, 25 червня, еталонна нафта Brent із постачанням у серпні подешевшала до $39,91 за барель, а WTI із постачанням у серпні – до $37,74.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Отже, зниження ціни становить:

Brent – на $0,4 (0,99%)

WTI – на $0,31 (0,82%)

Ціни на нафту. ICE Futures

Ціни на нафту. ICE Futures

"Серйозне занепокоєння зумовлює зростання кількості заражень COVID-19 в декількох американських штатах, зокрема в Каліфорнії, Техасі та Флориді", – сказав MarketWatch аналітик Tyche Capital Advisors Тарік Захір.

"Є побоювання, що зняті обмеження можуть повернутися назад. Крім того, знову постає питання щодо перспектив попиту на нафту", – підсумував він.

За даними Rystad Energy, якщо пандемія спровокує другу хвилю обмежувальних заходів, нафтосховища, можливо, не зможуть вмістити невикористану нафту й бензин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в середу, 24 червня, пішли вниз після активного зростання напередодні. Сировина подешевшала, незважаючи на обіцянки президента США Дональда Трампа не вводити нових санкцій проти Китаю.