"По-колгоспному": в мережі розкритикували нові показові фото з Криму

В окупованому Росією Криму спостерігається туристична криза, незважаючи на те, що вже стартував сезон літніх відпусток.

На ситуацію звернув увагу блогер Кримський укроп в Twitter. Він оприлюднив кілька фотографій з порожніх пляжів Севастополя.

На знімках видно, що незважаючи на хорошу погоду, біля моря майже нікого немає.

пляжі Севастополя скріншот

пляжі Севастополя скріншот

пляжі Севастополя скріншот

У коментарях користувачі висміяли ситуацію: "Хоч не тісно...", "Скромненько. По-колгоспному якось...", "# несезон істчо!", "Яблуку ніде впасти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото, на яких зображені пляжі в різних містах півострова, проте їх об'єднує той факт, що туристи не приїхали у 2019 році туди на відпочинок.

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