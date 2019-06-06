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"По-колгоспному": в мережі розкритикували нові показові фото з Криму

1.6тЧитати матеріал російською

В окупованому Росією Криму спостерігається туристична криза, незважаючи на те, що вже стартував сезон літніх відпусток.

На ситуацію звернув увагу блогер Кримський укроп в Twitter. Він оприлюднив кілька фотографій з порожніх пляжів Севастополя.

На знімках видно, що незважаючи на хорошу погоду, біля моря майже нікого немає.

пляжі Севастополя

пляжі Севастополя

скріншот

пляжі Севастополя

пляжі Севастополя

скріншот

пляжі Севастополя

пляжі Севастополя

скріншот

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У коментарях користувачі висміяли ситуацію: "Хоч не тісно...", "Скромненько. По-колгоспному якось...", "# несезон істчо!", "Яблуку ніде впасти".

"По-колгоспному": в мережі розкритикували нові показові фото з Криму
"По-колгоспному": в мережі розкритикували нові показові фото з Криму
"По-колгоспному": в мережі розкритикували нові показові фото з Криму
"По-колгоспному": в мережі розкритикували нові показові фото з Криму
"По-колгоспному": в мережі розкритикували нові показові фото з Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото, на яких зображені пляжі в різних містах півострова, проте їх об'єднує той факт, що туристи не приїхали у 2019 році туди на відпочинок.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримсоцмережі
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Тарас Бор
Тарас Бор
Запаребрик привычно напишет,что на снимках утро и температура воздуха +10.БУГАГАГА!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Эка коробит украинцев)))Милые вы меньше зырьте в чужую тарелку...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Belov Тима, Нас не волнует чужое мнение! Что изменится от того, что ты не признаешь существование Вселенной??? Правильно! Вот и с Крымом, так же.
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Belov Тима
Belov Тима
Сидоров Андрей, лаптерогий только Мордор считает Крым своим ,в мире другое мнение)
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