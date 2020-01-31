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31 січня • оновлено в 13:36
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У "Слузі народу" захотіли поетапно відкривати ринок землі

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Член податкового комітету Верховної Ради і нардеп від "Слуги народу" Дарина Володіна заявила, що подала правки до законопроєкту про ринок землі, які зачіпають тему монополій і допуску іноземців.

"Правильніше відкривати ринок землі, я так думаю, не відразу, а поетапно, по 20-30% щороку. У такому випадку ціна на землю зростала б, і ми б розуміли, наскільки ціна контролюється, які процеси походять", – повідомила Володіна у інтерв'ю OBOZREVATEL.

За її словами, сьогодні тіньовий ринок землі і так працює, тільки безконтрольно.

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"Землю можна незаконно продавати, брати в оренду на 49 років, переоформити на себе законно чи незаконно. Для людей з певним фінансовим капіталом це не дуже складно. Багато людей цього не розуміють" – резюмувала Володіна.

На сьогоднішній день тіньовий ринок землі працює, тільки безконтрольно

На сьогоднішній день тіньовий ринок землі працює, тільки безконтрольно

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

  • 12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Ринок землі в Україні
Особа
Дар'я Володіна
Тег
Партія Слуга народу
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не дождетесь
не дождетесь
Так проведите аудит, закройте теневой рынок, а потом реформируйте!
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