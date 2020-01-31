У "Слузі народу" захотіли поетапно відкривати ринок землі

Член податкового комітету Верховної Ради і нардеп від "Слуги народу" Дарина Володіна заявила, що подала правки до законопроєкту про ринок землі, які зачіпають тему монополій і допуску іноземців.

"Правильніше відкривати ринок землі, я так думаю, не відразу, а поетапно, по 20-30% щороку. У такому випадку ціна на землю зростала б, і ми б розуміли, наскільки ціна контролюється, які процеси походять", – повідомила Володіна у інтерв'ю OBOZREVATEL.

За її словами, сьогодні тіньовий ринок землі і так працює, тільки безконтрольно.

"Землю можна незаконно продавати, брати в оренду на 49 років, переоформити на себе законно чи незаконно. Для людей з певним фінансовим капіталом це не дуже складно. Багато людей цього не розуміють" – резюмувала Володіна.

На сьогоднішній день тіньовий ринок землі працює, тільки безконтрольно

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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