"Плюньте на Україну": у підпалі будинку Гонтаревої побачили показовий нюанс

Журналіст Віталій Портников назвав підпал будинку екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої просто виховним процесом.

Про це він написав у своїй статті для сайту "Еспресо". На його думку, таким чином олігархічні клани після недовгих п'яти років відносної свободи знову повертають українське суспільство до звичного йому стану олігархічного рабства.

"Гонтарєва під час свого перебування в Нацбанку пішла на санацію банківської системи не від хорошого життя, а на вимогу Заходу. Без цієї санації, без націоналізації "Привату" просто не було б західної фінансової допомоги. І без цієї допомоги українська економіка просто загинула б - і це в першу чергу позначилося б на інтересах тих самих "маленьких українців", які потім привели до влади тих, хто ненавидить Гонтареву за те, що вона зробила", – написав він.

На думку Портникова, за допомогою таких підпалів іншим чиновникам просто сигналізують, що слухати потрібно не Захід, а самих олігархів.

"І приймати такі рішення, які не обмежують наші інтереси. Навіть на шкоду будь-яким домовленостям із Заходом. Навіть на шкоду національним інтересам. Якщо стоїть вибір між нашими грошима і економікою – плюньте на економіку. Якщо стоїть вибір між нашим бажанням заробляти в Росії і Україні – плюньте на Україну. Україна - ніщо. Гроші – все", – сказано в публікації.

Журналіст також зазначив, що більшість українських чиновників такий урок "засвоїть". "А тих, хто виявиться не здатний засвоїти – просто виженуть. Ну або на них чекатиме доля Гонтаревої – хоча аж ніяк не у кожного українського чиновника є здібності і можливості знайти роботу в Лондоні", – додав він.

Будинок Гонтаревої підпалили

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 17 вересня під Києвом невідомі підкинули пляшку із запальною сумішшю в будинок Гонтаревої. Постраждалих немає, проте будинок згорів майже повністю.

Раніше в центрі Києва спалили автомобіль невістки Гонтаревої. Надзвичайна подія трапилася в ніч на 5 вересня.

До цього, в серпні, Гонтареву збила машина в Лондоні. У неї діагностували переломи кісток стопи.

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