Платити в два рази менше! Гончарук розкрив українцям хитрість про опалення

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що термомодернізація будинків може вдвічі зменшити витрати українців на опалення.

У своєму Telegram-каналі він поділився досвідом спілкування з жителями Житомира, які вже випробували таку ініціативу на практиці.

"Результат – люди з енергоефективного будинку платять за опалення в середньому вдвічі менше, ніж жителі сусіднього будинку. В цифрах: у середньому за двокімнатну квартиру в енергоефективному будинку жителі платять 677 грн, а їх сусіди на тій же вулиці в будинку, який потребує термомодернізації, – 1211 грн", – написав прем'єр.

Гончарук розкрив українцям хитрість про опалення Telegram Олексія Гончарука

Він детально описав необхідні заходи: в будинку замінили вікна на енергоефективні, вхідні двері, двері в тамбурі, двері в напівпідвальних приміщеннях, провели теплоізоляцію будинку. У цілому витратили 889 тис. грн. Значну частину цих грошей компенсували з державного – 285 тис. грн, міського – 267 тис. грн і обласного бюджетів – 8 тис. грн.

"У 2020 на повну потужність запрацює Фонд енергоефективності за новим принципом "зверху-вниз". До урядової ініціативи термомодернізувати якомога більше багатоквартирних будинків у цьому році вже приєдналися представники 31 міста з 18 областей України", – додав він.

Крім того, Гончарук побував на нараді щодо тарифів на тепло у президента України Володимира Зеленського. Подробиці повідомила пресслужба Офісу глави держави.

Гончарук обговорив із Зеленським тарифи на опалення Офіс президента

Так, Зеленський зазначив, що, за його інформацією, багато споживачів дійсно констатують зменшення сум у рахунках за послуги ЖКГ. Водночас є повідомлення про мінімальне зниження тарифів або його повну відсутність.

Гончарук заявив, що уряд зі свого боку зробив усе можливе для виконання доручення глави держави, щоб українці цієї зими платили за тепло менше. За його словами, за грудень споживачам було нараховано до сплати на 5-35% менше – залежно від міста та регіону.

"У цілому 143 підприємства в 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифу, і досить значний відсоток людей у країні отримав реальне зменшення рахунків у грудні. Ми продовжуємо працювати з обласними адміністраціями, і в січні очікуємо, що більше підприємств зможуть долучитися до цього процесу", – додав глава уряду.

Гончарук обговорив із Зеленським тарифи на опалення Офіс президента

Учасники зустрічі погодилися, що основний запас зменшення вартості тепла для населення не в зниженні цін на газ, а саме в проведенні ефективної термомодернізації будівель і реалізації заходів з енергоефективності в житловому фонді.

Гончарук обговорив із Зеленським тарифи на опалення Офіс президента

Гончарук обговорив із Зеленським тарифи на опалення Офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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