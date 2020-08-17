Платити доведеться: глава НБУ пояснив, що буде з кредитами після карантину

Глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що після карантину українцям доведеться сповна повертати кредити. Йдеться як про відсотки, так і про тіло кредиту.

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна". Він нагадав, що на час карантину позичальники не звільнені від сплати відсотків за кредитом. Йдеться тільки про заборону банкам нараховувати штрафи й пені.

Шевченко визнав, що карантин вплинув на зростання "поганих" кредитів у сегменті споживчого кредитування.

"Воно викликане тим, що банкам не дали право стягувати штрафи на цей період. Але законний обов'язок платити за власними зобов'язаннями нікуди не подівся. Платити за боргами доведеться сьогодні, завтра. І на цей період позичальники не звільнені від оплати за тілом кредиту та відсотками. Але так, зараз не можна нараховувати ніякі види штрафів і пеню. Я вважаю, що це справедливе рішення", – пояснив глава НБУ.

Він пояснив, що коронакризу не можна просто взяти і скасувати, але в регулятора є цілий пакет "антиковідних" заходів.

"Він містить нові підходи до ризикових активів в умовах COVID-19 і дозволяє банкам бути гнучкими в частині реструктуризації кредитів бізнесу і населення", – підсумував Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нацбанку попередили українців про небезпеку "кредитів під 0%" і закликали не вірити в вигідність таких умов.

В Україні запропонували обмежити максимальні ставки за "швидкими кредитами", розмір внесків і розробити спеціальні правила для тих, хто не може платити.

Українські банки і кредитні організації з 1 вересня під час укладання договорів з клієнтами будуть зобов'язані робити це "людською мовою" і на прозорих умовах – вказувати реальну процентну ставку і загальну вартість кредиту.