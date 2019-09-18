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18 вересня • оновлено в 10:51
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"Платить кожен": Пономарьов розповів, скільки коштує анексія Криму росіянам

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Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що утримання анексованого Криму обходиться Кремлю у 3 мільярди доларів на рік.

"Є прямі затрати, які ніхто і не приховує, і не заперечує – вони є просто цифрами федерального бюджету. Прямі дотації на утримання цієї території складають близько 150 мільярдів рублів на рік. Тобто це приблизно 2,5-3 мільярди доларів. Це прямі перерахування", – повідомив Пономарьов у коментарі "Радіо Свобода".

Крім цього, за його словами, є ще низка значних інвестиційних програм.

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"Те ж саме будівництво мосту, будівництво доріг і таке інше, що погано для російських платників податків, але добре для України, тому що це, зрештою, повернеться разом з усім", – додав Пономарьов.

Колишній депутат Держдуми Росії наголосив, що щорічно війна з Україною обходиться кожному росіянину у тисячу доларів.

"Є ще непрямі наслідки – міжнародні санкції, девальвація рубля, ріст цін. Існують оцінки, які показують, що загалом щорічно війна з Україною, включаючи Крим, Донбас, все, що з цим пов’язано, обходиться кожному росіянину приблизно у тисячу доларів", – резюмував Пономарьов.

Утримання анексованого Криму обходиться Кремлю у 3 мільярди доларів на рік

Утримання анексованого Криму обходиться Кремлю у 3 мільярди доларів на рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Російська Федерація повідомила, що окупований Крим увійшов до п'ятірки найбільш дотаційних регіонів.

Зокрема обсяги безоплатних надходжень у 2019 році зросли до 144 млрд рублів (59,4 млрд гривень) проти 131 млрд рублів (54 млрд гривень) у 2018 році.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У России Крым и россияне за него платят, а у Украины хрен и все равно платят 40% бюджета на долги
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
А сколько нам обходилось содержание г-на Пономарева?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Этот перекрасившийся быстро воспринял paгyльской менталитет. Тоже мечтает о халяве и как запанует за чужой счёт, ничего не делая.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
70rus xxx, +
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70rus xxx
70rus xxx
Кристина Стефанова, все,пнутые с Кремля под зад(пардон),пошли в оппозицию.Все Илларионовы,Немцовы и пр.
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