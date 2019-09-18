"Плата для Путіна": США пригрозили Росії руйнівним ударом

Виконуючий обов'язки посла США в Україні Вільям Тейлор заявив, що існуючих санкцій проти Росії недостатньо.

"Оскільки протягом цього часу ми не побачили, щоб росіяни покидали Донбас чи Крим", – повідомив Тейлор в інтерв'ю "Першому каналу Грузії".

За його словами, мета санкцій – зробити болісно Росії, щоб припинити її агресивні дії.

Дипломат також зазначив, що є більш широкі обмежувальні заходи, які міжнародне співтовариство може ввести проти Росії.

"З одного боку, є секторальні санкції щодо оборонного, енергетичного, фінансового секторів, які ми можемо задіяти проти Росії. Ми навіть можемо ввести обмеження проти більшої кількості людей, щоб вони не могли отримати візу, їх сім'ї не змогли подорожувати або здобувати освіту в Великобританії або США, заморозити їхні цінні папери", – повідомив Тейлор.

Однією з найсильніших санкцій, яку Вашингтон не застосовував проти Москви, він назвав виключення з міжнародної фінансової системи.

"Це буде руйнівним для країни. Ми ніколи цього не робили, але в разі ще одного агресивного кроку, це можна буде використовувати. Ця санкція – плата для Путіна. Я думаю, що Путін навіть не думав, що європейці введуть санкції на такий тривалий термін. Ймовірно, в Кремлі подумали, що вони попрацюють з деякими країнами, ми знаємо, про кого йде мова, і санкції будуть скасовані, але насправді цього не відбулося, і навпаки, вони були продовжені", – резюмував Тейлор.

США вважають, що існуючих санкцій проти Росії недостатньо

Як повідомляв OBOZREVATEL:

США підготували новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку із агресією Кремля у Чорному морі, спрямованою на військові судна України, і втручанням у виборчий процес американців.

Зокрема запропоновано ввести санкції проти російських банків, які підтримують зусилля РФ із підриву демократичних інститутів в інших країнах.

Крім того, сенатори вважають за потрібне ввести санкції, націлені на інвестиції у російські ЗПГ-проекти (зріджений природний газ) поза межами РФ. Також законопроект передбачає санкції, пов'язані з російським суверенним боргом.

Пізніше група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій внесла на розгляд Конгресу Сполучених Штатів законопроект, що містить можливість введення жорстких санкцій проти Росії.

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