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15 січня • оновлено в 20:00
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"Планові дії": в ДПС прокоментували "обшуки" СБУ

1.1т
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У Державній податковій службі спростували інформацію про обшуки у керівника держоргану Сергія Верланова.

Офіційна заява з'явилася ввечері в середу, 15 січня, після того, як помилкові дані розповсюдили в ЗМІ.

"Пресслужба ДПС повідомляє таке. Зараз в Державній податковіц службі проходять планові слідчі дії в повній співпраці з керівництвом СБУ. Ніяких обшуків у голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться", – пояснили в ДПС.

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У ДПС прокоментували "обшуки" СБУ

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України влаштувала масштабний обшук на Рівненській митниці.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Сергій Верланов
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Державна податкова служба (ДПС)
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