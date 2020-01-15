"Планові дії": в ДПС прокоментували "обшуки" СБУ

У Державній податковій службі спростували інформацію про обшуки у керівника держоргану Сергія Верланова.
Офіційна заява з'явилася ввечері в середу, 15 січня, після того, як помилкові дані розповсюдили в ЗМІ.
"Пресслужба ДПС повідомляє таке. Зараз в Державній податковіц службі проходять планові слідчі дії в повній співпраці з керівництвом СБУ. Ніяких обшуків у голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться", – пояснили в ДПС.
У ДПС прокоментували "обшуки" СБУ
112 Україна
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України влаштувала масштабний обшук на Рівненській митниці.
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