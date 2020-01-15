"Планові дії": в ДПС прокоментували "обшуки" СБУ

У Державній податковій службі спростували інформацію про обшуки у керівника держоргану Сергія Верланова.

Офіційна заява з'явилася ввечері в середу, 15 січня, після того, як помилкові дані розповсюдили в ЗМІ.

"Пресслужба ДПС повідомляє таке. Зараз в Державній податковіц службі проходять планові слідчі дії в повній співпраці з керівництвом СБУ. Ніяких обшуків у голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться", – пояснили в ДПС.

У ДПС прокоментували "обшуки" СБУ 112 Україна

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