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18 квітня • оновлено в 05:03
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План Кремля щодо захисту росіян від коронавірусу висміяли у мережі

1.9т
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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що бізнес і громадяни стикаються з проблемами, намагаючись скористатися послабленнями, які влада ініціювала в рамках боротьби з коронавірусів, чим викликав шквал критики в соціальних мережах.

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Відповідаючи на питання, як в Кремлі оцінюють перший тиждень роботи заходів підтримки, Пєсков сказав: "Ми фіксуємо поки недостатню ефективність реалізації цих заходів. Бачимо, що і учасникам економічного життя, і громадянам доводиться стикатися з проблемами".

Тим часом у соцмережах вже почали жваво обговорювати це. Зокрема, користувач Проф. Преображенський підкреслив наступне: "Дивно. Штрафи нові ввели. Кримінальні статті нові ввели. Податки нові ввели. У чому ж справа? Напевно, треба ще штрафувати тих людей, чиї доходи впали. Повинно допомогти".

Його підтримали й інші. Наприклад, Преподобний Flacon, пожартував, що "можна ще вбивати бідних. Для статистики".

План Кремля щодо захисту росіян від коронавірусу висміяли у мережі

Санта-Барбара впевнена, що російська влада забула "підняти ціну на бензин. А то, бач, роз'їздилися ..."

План Кремля щодо захисту росіян від коронавірусу висміяли у мережі

Користувач torbey підкреслив наступне: "Дійсно, всі анти коронавірусні заходи максимально монетизовані, а результату немає. Ні для економіки, ні проти епідемії. Пора стріляти починати..."

План Кремля щодо захисту росіян від коронавірусу висміяли у мережі

А ось Павло Нікітін пожартував, що просто не встигли провести "правильне" опитування. "Зараз Левада з ВЦИОМ бізнес опитають і буде тобі достатня ефективність", - написав він.

План Кремля щодо захисту росіян від коронавірусу висміяли у мережі

Як писав OBOZREVATEL, у Росії в зв'язку з пандемією коронавірусу скасували проведення військового параду, а також акції "Безсмертний полк" на День Перемоги 9 травня.

Тим часом у Росії всього за добу кількість випадків зараження коронавірусом збільшилася на 2558, в результаті чого країна побила черговий антирейтинг щодо інфікування COVID-19.

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