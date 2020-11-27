"Північного потоку-2" поки не буде, – Портников

Завершення російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" відкладається, незважаючи на запевнення "Газпрому" у протилежному.

Таку думку висловив у статті для "Еспресо" журналіст Віталій Портников. На думку експертів, "Газпрому" доведеться замовляти додаткові потужності для прокачування сировини через українську ГТС у тому разі, якщо він захоче збільшити постачання до Європи.

"Причин такого розвитку подій чимало. Перша з них – американські санкції, прощальний подарунок адміністрації Дональда Трампа Володимиру Путіну. Водночас існує можливість того, що нова американська адміністрація буде значно жорсткішою щодо кремлівських "гопників". Адже Джозеф Байден, на відміну від свого емоційного попередника, жодних особистих симпатій до Володимира Путіна не відчуває і жодних ілюзій щодо нього не має", – пояснив Портников.

Другою причиною затримки з будівництвом він назвав російське судно "Академік Черський".

"Після відмови західних компаній від участі в будівництві "Північного потоку-2" це судно залишилося останнім шансом "Газпрому". Але в зимових кліматичних умовах "Академік Черський" працювати не зможе, а навесні, можливо, вдасться посилити погоду політикою й новими санкціями", – додав журналіст.

За його словами, українську позицію посилює також затримка з будівництвом сербської ділянки "Турецького потоку": її мали ввести в дію до кінця цього року, але терміни змістили до весни 2021-го.

"Рано чи пізно український транзит справді зупиниться – просто тому, що Росія програє на газових ринках. Річ у часі. Поки Володимир Путін працює президентом Росії, він прагнутиме обійти Україну за допомогою альтернативних маршрутів просто для того, щоб "розчистити" можливість для військових дій на українській території, окупації України. Але після того як Путін покине посаду або зазнає краху його мафіозний режим, уся небезпека припинення транзиту зведеться суто до питань економічної кон'юнктури. Саме до цього часу нам і потрібно зберегти транзит", – підсумував Портников.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Нагадаємо, 21 листопада, ЗМІ дізналися, що адміністрація США контактує з компаніями, які займаються реалізацією проєкту "Північний потік-2". За словами неназваного представника Вашингтона, йдеться про наслідки після санкцій, висунутих американською стороною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються не тільки суден для укладання труб, але й компаній, які допомагають встановлювати відповідне обладнання або модернізовувати його. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

На початку року Росія обіцяла добудувати проєкт у кінці 2020-го або на початку 2021 року, але поки роботи не починалися. Найвірогіднішим кандидатом на роль трубоукладника залишається судно "Академік Черський", яке з травня перебуває в Балтійському морі. Проблемою залишається відсутність страхівки, без якої укладати труби у водах Данії не можна.