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11 січня • оновлено в 20:04
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Незважаючи на санкції США: Меркель несподівано стала на бік Путіна

4.7т
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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що будівництво газопроводу "Північний потік - 2" має бути доведено до кінця, незважаючи на санкції США.

Позицією ФРН вона поділилася на спільній пресконференції після зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним у суботу, 11 січня, в Москві (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Усі зацікавлені в диверсифікації своїх газових поставок, і вони будуть продовжувати працювати в цьому напрямку, однак це дуже важливий проєкт", – сказаала Меркель.

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Меркель несподівано стала на бік Путіна

Меркель несподівано стала на бік Путіна

Канцлерка наголосила, що "Північний потік-2" можна побудувати, незважаючи на санкції США, і Берлін буде продовжувати підтримку будівництва.

"Я думаю, що проєкт можна реалізувати, незважаючи на обмежувальні заходи американців. Я хочу ще раз наголосити, що, незважаючи на всі політичні проблеми, ми вважаємо, що екстериторіальні санкціїце неправильний шлях і тому ми в подальшому будемо підтримувати цей проєкт, як ми це робили і в минулому", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін із Меркель "детально обговорили" врегулювання конфлікту в Україні, який глава РФ назвав внутрішнім.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Санкції проти Росії Північний потік - 2
Особи
Ангела Меркель Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
санкции Північний потік - 2 газопровод
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Червоний Данило
Червоний Данило
вот старая вeдьма! ей что путин по губам прошелся xyем, намазанным медом??? xep тебе а не газопровод! сиди кyрва и не рыпaйся!
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
пукистанские холопы опять подружились с немцами, как в 1939 году. снова решили мир делить, только у пукистана уже намного меньше силенок, да и плюгавый фюрерок не дотягивает до усатого таракана
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Немецким сапогом по чубатой роже хрясь!
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