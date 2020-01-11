Незважаючи на санкції США: Меркель несподівано стала на бік Путіна

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що будівництво газопроводу "Північний потік - 2" має бути доведено до кінця, незважаючи на санкції США.

Позицією ФРН вона поділилася на спільній пресконференції після зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним у суботу, 11 січня, в Москві (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Усі зацікавлені в диверсифікації своїх газових поставок, і вони будуть продовжувати працювати в цьому напрямку, однак це дуже важливий проєкт", – сказаала Меркель.

Меркель несподівано стала на бік Путіна

Канцлерка наголосила, що "Північний потік-2" можна побудувати, незважаючи на санкції США, і Берлін буде продовжувати підтримку будівництва.

"Я думаю, що проєкт можна реалізувати, незважаючи на обмежувальні заходи американців. Я хочу ще раз наголосити, що, незважаючи на всі політичні проблеми, ми вважаємо, що екстериторіальні санкції – це неправильний шлях і тому ми в подальшому будемо підтримувати цей проєкт, як ми це робили і в минулому", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін із Меркель "детально обговорили" врегулювання конфлікту в Україні, який глава РФ назвав внутрішнім.

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