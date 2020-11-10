У Німеччині мають надію, що перемога Байдена врятує 'Північний потік-2'

Східний комітет німецької економіки вважає, що перемога Джо Байдена на виборах президента США повинна допомогти завершенню російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це сказано в заяві організації, що об'єднує німецькі компанії в Східній Європі й на пострадянському просторі, передає російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

У заяві зазначено, що американське втручання у справи Європи треба завершити, оскільки сторони потрібні один одному як рівні партнери. Через це загрозу санкцій США проти енергетичного проєкту варто викинути з обговорення.

"На думку комітету, Євросоюзу і США необхідно в питанні обмежувальних заходів повернутися до скоординованої процедури, яка заснована на міжнародному праві", – повідомляє агентство.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони йтериторіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". Із 20 жовтня вони стосуються не тільки суден для укладання труб, але й компаній, які допомагають встановлювати відповідне обладнання або модернізувати його. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

На початку року Росія обіцяла добудувати проєкт наприкінці 2020-го або початку 2021 року, але поки що роботи не починалися. Найвірогіднішим кандидатом на роль трубоукладника залишається судно "Академік Черський", яке з травня перебуває у Балтійському морі. Проблемою залишається відсутність страхування, без якого укладати труби у водах Данії можна.

Влада Німеччини не виключила зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Олексія Навального. Водночас багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо СП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що Вашингтон за всяку ціну зупинить "Північний потік-2".

Джо Байден переміг на виборах президента США, хоча чинний глава держави Дональд Трамп має намір оскаржити рішення в судах і подати не менше десяти позовів.