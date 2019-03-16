|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Північний потік-2: у Німеччині пригрозили Путіну "газовим" ударом

2.1тЧитати матеріал російською

Депутат Європарламенту від Німеччини, кандидат на посаду голови Європейської комісії Манфред Вебер пообіцяв, що в разі перемоги він зробить все можливе, щоб заблокувати проект "Північний потік-2".

Про це він розповів в інтерв'ю Newsweek, передає РБК.

"Категорично відкидаю будівництво газопроводу "Північний потік-2". Це не економічний проект, а чисто політичний, який знаходиться у протиріччі з інтересами Європейського Союзу, тому ми повинні його заблокувати", — сказав він.

Новини
''Північному потоку-2'' бути: Росію очікують нові санкції, а Україну — величезні збитки

Також Вебер запевнив, що зробить "все можливе, щоб зупинити цей проект".

Манфред Вебер

Манфред Вебер

"У нас на даний момент вже є інструменти для цього, я маю на увазі директиву газову та енергетичну. І якщо я стану главою Єврокомісії, я ще раз їх вивчу і подивлюся, які у нас є ще варіанти, щоб вплинути на цей проект", — додав політик.

У разі реалізації цей проект, на його думку, "значно торкнеться інтересів України, а в довгостроковій перспективі вплине на ціну газу для всієї Європи".

Відзначимо, будівництво "Північного Потоку 2" підходить до завершального етапу. Завдяки позиції Європейського Союзу у російського проекту є досить високі шанси на запуск найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

  • 13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

  • 21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Мова йде про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". При цьому зміни до блокування "Північного потоку-2" не приведуть.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Північний потік - 2
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
2
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Дык... И Гитлер грозил... :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / думки