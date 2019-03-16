Північний потік-2: у Німеччині пригрозили Путіну "газовим" ударом

Депутат Європарламенту від Німеччини, кандидат на посаду голови Європейської комісії Манфред Вебер пообіцяв, що в разі перемоги він зробить все можливе, щоб заблокувати проект "Північний потік-2".

Про це він розповів в інтерв'ю Newsweek, передає РБК.

"Категорично відкидаю будівництво газопроводу "Північний потік-2". Це не економічний проект, а чисто політичний, який знаходиться у протиріччі з інтересами Європейського Союзу, тому ми повинні його заблокувати", — сказав він.

Також Вебер запевнив, що зробить "все можливе, щоб зупинити цей проект".

Манфред Вебер

"У нас на даний момент вже є інструменти для цього, я маю на увазі директиву газову та енергетичну. І якщо я стану главою Єврокомісії, я ще раз їх вивчу і подивлюся, які у нас є ще варіанти, щоб вплинути на цей проект", — додав політик.

У разі реалізації цей проект, на його думку, "значно торкнеться інтересів України, а в довгостроковій перспективі вплине на ціну газу для всієї Європи".

Відзначимо, будівництво "Північного Потоку 2" підходить до завершального етапу. Завдяки позиції Європейського Союзу у російського проекту є досить високі шанси на запуск найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Мова йде про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". При цьому зміни до блокування "Північного потоку-2" не приведуть.

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