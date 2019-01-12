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"Північний потік-2" усе? З'явився сумний прогноз по газопроводу Путіна

8.4тЧитати матеріал російською

У разі, якщо США введуть санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", його реалізація може бути припинена або взагалі зірвана.

Таку думку висловив виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Хармс, передає Deutsche Welle. "У реалізації "Північного потоку-2" беруть участь 627 фірм-підрядників з усього світу. Серед них – деякі підприємства дуже вузької спеціалізації, наприклад, трубоукладчики. Такі фірми мають унікальні технології. Санкції проти них щонайменше дуже сильно сповільнили б реалізацію всього проекту, а в гіршому випадку він виявився б зірваним", – підкреслив він.

При цьому економіст назвав санкції проти проекту газопроводу "втручанням у європейський суверенітет" і "такими, що суперечать німецьким економічним інтересам".

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"Ми в принципі вважаємо такі санкції шкідливими з точки зору стабільного і довгострокового забезпечення Німеччини і Європи енергоресурсами", – додав Хармс.

"Північний потік-2" усе? З'явився сумний прогноз по газопроводу Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ спливла інформація про те, що США таємно розробляють санкції проти європейських компаній, що беруть участь ву будівництві російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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CARGO 100
CARGO 100
Клоуны, вы уже проводили американский десантный корабль "Форт Макгенри", который ожидали со слюнями и букетами в Одессе (но он туда так и не зашёл) до Босфора?
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Что за санкции против трубоукладчиков? И что Штаты предоставят им взамен?
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Проходил мимо
Проходил мимо
Если бы у бабушки были колеса была бы не бабушка, а трамвай. Хохлики вы не устали оргазмировать на мост, СП-2, санкции, термос?
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