"Північний потік-2" усе? З'явився сумний прогноз по газопроводу Путіна

У разі, якщо США введуть санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", його реалізація може бути припинена або взагалі зірвана.

Таку думку висловив виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Хармс, передає Deutsche Welle. "У реалізації "Північного потоку-2" беруть участь 627 фірм-підрядників з усього світу. Серед них – деякі підприємства дуже вузької спеціалізації, наприклад, трубоукладчики. Такі фірми мають унікальні технології. Санкції проти них щонайменше дуже сильно сповільнили б реалізацію всього проекту, а в гіршому випадку він виявився б зірваним", – підкреслив він.

При цьому економіст назвав санкції проти проекту газопроводу "втручанням у європейський суверенітет" і "такими, що суперечать німецьким економічним інтересам".

"Північний потік-2" ИноСМИ

"Ми в принципі вважаємо такі санкції шкідливими з точки зору стабільного і довгострокового забезпечення Німеччини і Європи енергоресурсами", – додав Хармс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ спливла інформація про те, що США таємно розробляють санкції проти європейських компаній, що беруть участь ву будівництві російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

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