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"Північний потік-2": останній союзник України несподівано дав задню

1.3тЧитати матеріал російською

Глава прес-служби Енергетичного агентства Данії Туре Фальба-Хансен заявив, що Росія запропонувала країні більш прийнятний варіант маршруту газопроводу "Північний потік - 2".

Таким чином він прокоментував альтернативну пропозицію Росії, яка була надана Данії, передає RT.

"Згідно з поточною оцінкою, південно-східний маршрут є більш прийнятним, виходячи з низки екологічних параметрів і параметрів безпеки", - заявив Фальба-Хансен.

Відзначається, що "Газпром" найближчим часом проведе консультації з Датським енергетичним агентством з приводу заявок на будівництво.

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При цьому глава російської компанії "Газпром" Олексій Міллер заявив, що реальний термін робіт з будівництва ділянки газопроводу "Північний потік - 2" на території Данії складає максимум п'ять тижнів.

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників в Росії з споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу в рік. Дві гілки газопроводу повинні бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Данія залишається єдиною країною, яка досі не дала згоди на будівництво газопроводу.

"Північний потік-2": останній союзник України несподівано дав задню

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проекту.

  • Російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реалізує проект газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає постачальників в Росії з споживачами в Європі. Газопровід піде по Балтійському морю в обхід транзитних держав - України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн.

  • У квітні 2018 року президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в "Північному потоці-2". В якості альтернативи він запропонував модернізувати транзитний газопровід, що проходить через українську територію.

  • У червні 2019 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що німецька сторона виступає за те, щоб "Північний потік-2" будувався паралельно з транзитом через Україну.

  • При цьому президент США Дональд Трамп налаштований перешкодити "Північному потоку". Не виключено, що Вашингтон введе санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу.

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Тема
Північний потік - 2
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Північний потік - 2РосіяУкраїна
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Юг Руси
Юг Руси
"союзник Украины" -???????? Я бы сказал - "марионетка омерики" ))))))))))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Неладно что то в датском королевстве.Тымчук наверно раньше всех узнал ))))))))))))
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