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10 березня • оновлено в 12:17
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"Північний потік-2" не покриє і половини потреб Європи – Uniper

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Обсяг газу, який надходитиме по "Північному потоку-2", не зможе задовольнити і половини потреб Європи.

Про це йдеться в річному звіті німецького партнера "Газпрому" компанії Uniper, передає ТАСС.

Uniper вважає, що, судячи з прогнозів, обсяг газу, який надходитиме по "Північному потоку - 2", не зможе покрити і половини від майбутнього зростання попиту на цей вид палива в Європі. Тому компанія планує будівництво терміналу з прийому зрідженого природного газу (СПГ) в порту Вільгельмсхафен.

"Не покриє і половину потреб": в Німеччині помітили нюанс "газопроводу Путіна"

Компанія також відзначає, що, незважаючи на призупинення робіт з укладання труб, "всі інші роботи по проекту тривають за планом". У звіті йдеться, що газопровід транспортуватиме до 55 млрд кубометрів газу щороку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

  • Конгрес США заклав в оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Введення обмежувальних заходів передбачається для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції торкнуться компаній, що беруть участь в спорудженні газопроводів, а також топ-менеджерів цих фірм. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їх нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроекту, представленого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, санкції покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь в будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції". Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії в Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також прийнята заборона на в'їзд представникам компанії в США.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Німеччина
Тег
газопровод
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сибирский ватник
сибирский ватник
Даешь "Северный поток 3"!!! ну и сжиженный тоже надо продавать Европе,не все же США и Англии.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Россия его достроит, как достроила мост. Под эти вопли, слезы, стенания и истерики РФ его достроит и пустит в работу.
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
На прошлой неделе скакуасы говорили что спрос на газ в Европе падает и скоро никакие потоки будут не нужны.
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