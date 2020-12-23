'Північний потік-2': названо дату відновлення будівництва на останній ділянці

Російське судно "Фортуна" може з 15 січня почати укладання "Північного потоку-2" в данській виключній економічній зоні. Зараз РФ закінчує роботи на німецькій ділянці.

Про це повідомило Датське агентство з мореплавання і проєктна компанія Nord Stream 2 AG, передає "Інтерфакс". Йдеться про укладання двох ниток газопроводу від точки навпроти південного краю острова Борнхольм до кордону датських і німецьких виключних економічних зон.

Крім "Фортуни" в роботах будуть задіяні будівельні судна "Балтійський дослідник" і "Мурман", та інші.

При роботі трубоукладника Fortuna навколо нього створять тимчасову заборонену зону радіусом 1,5 милі (2,8 км), а при роботі суден "Балтійський дослідник" і "Мурман" – 500 м – при подачі ними сигналу "обмежена маневреність".

У цій зоні буде заборонено:

несанкціоноване судноплавство,

занурення,

встановлення на якір,

риболовля,

роботи на морському дні.

11 грудня Росія вперше після санкцій США відновила будівництво газопроводу в обхід України своїми силами. Воно було зупинено рік тому, коли Вашингтон ввів санкції, що загрожували швейцарській компанії Allseas, яка їх проводила.

Вони повинні встигнути закінчити до 31 грудня залишок ділянки двох ниток газопроводу. Якщо ж "Газпром" не встигне зробити цього до січня, то будівництво не вийде продовжувати через невідповідні погодні умови.

Інший російський трубоукладач (більш сучасний) з системою динамічного позиціонування "Академік Черський" на початку цього тижня несподівано покинув зону добудови "Північного потоку-2" і пішов до берегів Калінінграда.

На недобудованій ділянці газопроводу знаходяться три російських судна – "Катунь", "Балтійський дослідник" і "Фортуна".

Як повідомляв OBOZREVATEL: