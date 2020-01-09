За однієї умови: у Росії розповіли, як зможуть добудувати "Північний потік-2"

У Росії заявили, що газопровід "Північний потік-2", який будують в обхід України для постачань газу в Європу, введуть у експлуатацію у 2020 році.

Експерти вважають, що це відбудеться незалежно від того, повернеться до проєкту швейцарська компанія-трубоукладач Allseas чи ні. Про це повідомляють "Известия".

Зокрема, генеральний директор Інституту національної енергетики Сергій Правосудов зазначив, що завершити проєкт Росія зможе своїми силами, проте це призведе до зсуву термінів його реалізації.

"Існують відносно невеликі промислові газопроводи, що будуються від морського родовища, на чому, зокрема, спеціалізується російське судно "Академік Черський", яке належить "Газпром флоту", – заявив Правосудов.

"Саме він відповідає технологіям, що необхідні для роботи у водах Данії, і зможе добудувати ту невелику ділянку, що залишилася за планом", – резюмував він.

У Росії заявили, що газопровід "Північний потік-2" введуть в експлуатацію у 2020 році

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути завершені до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також США пригрозили санкціями Allseas Group SA, що прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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