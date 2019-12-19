"Північний потік-2" добудують: енергетик розкритикував санкції США

Схвалений Конгресом США оборонний бюджет з санкціями проти компаній, пов'язаних з "Північним потоком-2", навряд чи зупинить будівництво трубопроводу.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, введення санкцій, звісно, створить певну напруженість в компаніях, які пов'язані з будівництвом "ПП-2", і навіть вплине на терміни будівництва трубопроводу, але некритично.

Північний потік-2 Delo.ua

Зважаючи на те, що РФ залишилося прокласти менш ніж 150 км труб, а трубоукладач Pioneering Spirit здатний прокладати приблизно 5 км на добу, добудувати газопровід можливо за 30 днів. А як відомо, законопроєкт дає компаніям термін один місяць, щоб припинити свою співпрацю з проєктом з дня набуття ним чинності.

"Навіть якщо через певні форсмажорні ситуації ці 150 км не вдасться прокласти за допомогою європейських судів, завершити процес зможе російський трубоукладач, який там на місці чергує. І нехай його швидкість буде менша, ніж у Pioneering Spirit, але якихось 1,5 км на добу він зможе прокладати. Тобто будівництво однаково триватиме, хоча й повільніше", – пояснює експерт з енергетичних питань.

Pioneering Spirit "День"

Омельченко переконаний, що США запізнилися з введенням санкцій, і на те є причина.

"Я вважаю, що в адміністрації Трампа були певні домовленості з Путіним, зокрема щодо будівництва "Північного потоку-2", тому законопроєкт довго не ухвалювали. Зараз же, коли термін президентства Трампа добігає кінця, закон ухвалюють, щоб його не можна було звинуватити в підіграванні РФ. У такий спосіб він вбиває двох зайців – показує своєму електорату, що він не допомагає Росії, але санкції ухвалені із запізненням, а тому не завадять реалізації проєкту. Це така гібридна, красива гра з боку США, яка не йде на користь Україні", – вважає він.

За словами енергетичного експерта, існує всього 5% ймовірності, що з введенням американських санкцій будівництво "Північного потоку-2" припиниться.

"Проєкт може бути зупинений, якщо інвестори і партнери розбіжаться, а російський трубоукладач не зможе сам прокласти труби через поломку, наприклад. Але тут має бути дуже багато збігів, щоб щось подібне трапилося. Тому Україні варто готуватися до того, що з третього-четвертого кварталу наступного року, транзит газу через нашу країну може різко зменшиться", – зазначив Омельченко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.

Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".

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