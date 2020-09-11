"Північний потік-2" добудовувати не варто – Fox News

У США вважають, що будівництво російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" необхідно негайно зупинити.

Такий висновок зробили журналісти телеканалу Fox News, чию статтю призводить російське видання "ИноСМИ".

На думку авторів матеріалу, після отруєння опозиціонера Олексія Навального в Німеччині поміняли ставлення до СП-2 і почали повторювати риторику США, але Берлін нібито ні за що цього не визнає.

Відзначається, що тепер не тільки США, але і Європа, занепокоїлася енергетичною безпекою та ризиками стати залежними від російського газу.

У статті ситуацію навколо скандального газопроводу порівняли з популярним телесеріалом "Гра престолів".

"Північний потік-2" вдвічі збільшить обсяг імпортованого з Росії газу. Якщо його будівництво доведуть до кінця, Європа як ніколи раніше буде залежати від російських енергоресурсів. А Путін може бути таким же жорстоким і нещадним, як Король Ночі (головний антагоніст в серіалі. - Ред.). Трубопровід дозволить йому перекачувати газ безпосередньо в Німеччину, в обхід східноєвропейських країн, зокрема, Польщі і України, а також перекривати їм вентиль. Якщо він наважиться на такий крок посеред зими, Європа опиниться в кризі", – вважають автори матеріалу.

Як зазначено, трубопровід може підірвати життєздатність інших європейських енергетичних проєктів, які роблять енергетичну інфраструктуру регіону більш незалежною, диверсифікованою і стійкою.

"Росія вже давно прагне встановити своє енергетичне панування над Європою, а Путін і раніше використовував енергетичний шантаж... Розуміючи, що довіряти російським можна не більше, ніж Білим ходокам, слід поставити цілком очевидне запитання: про що думали німці, коли укладали угоду з Москвою про цей трубопровід? Відповідь проста. Німці думали про гроші. Думали, що сім'ї будуть менше платити за газ. що інвестори добре зароблять", – зазначено у матеріалі.

У Fox News вважають, що ціна газопроводу буде занадто високою.

"Проєкт послабить європейську безпеку і зведе нанівець зусилля Європи по створенню більш надійної, повноцінної і сталої енергетичної інфраструктури, яка в кінцевому підсумку забезпечить економічне процвітання набагато краще, ніж "Північний потік", – пояснюється у статті.

Журналісти наводять активну позицію президента США Дональда Трампа, який вже довгий час виступає проти "Північного потоку-2".

"Трамп рішуче проти "Північного потоку-2". Тим не менш, може, якраз через це багато німецьких політиків сповнені рішучості довести будівництво до кінця. Але навіть якщо німці не довіряють Трампу, вони повинні діяти на основі власних інтересів. Німеччині не потрібен "Північний потік-2", – сказано у матеріалі.

За оцінками економіста Хольгера Шмідінга з "Беренберг Банку", загальні наслідки для обсягу виробництва в Німеччині через відмову від "Північного потоку-2" будуть "незначні".

"Схоже, що Німеччина нарешті починає усвідомлювати небезпеку дружби з Путіним... Берлін різко засудив цей напад. Міністр закордонних справ з Соціал-демократичної партії Німеччини Хайко Маас (Heiko Maas) не виключив можливість скасування проєкту, і навіть Меркель сьогодні натякає, що Німеччина може відмовитися від "Північного потоку". Зробити це давно пора. Європа і Росія цілком могли б мирно співіснувати, якщо б у Росії був відповідальний лідер. Але цього немає. Москвою заправляє Путін, і швидше за все, така ситуація збережеться на все доступне для огляду майбутнє. Німеччині і Європі слід убезпечити себе від гірших намірів Путіна. Правильним наступним кроком в цьому напрямі стане зупинка будівництва "Північного потоку-2", – підсумували автори матеріалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Німеччини не виключила зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію навколо Олексія Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

У п'ятницю, 11 вересня, в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо СП-2.