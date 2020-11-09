В Європі здійснять ще одну спробу захистити "Північний потік-2" від санкцій США

Європа у зв'язку з санкціями США проти газопроводу "Північний потік-2" зібралася зміцнювати свою валюту – євро, щоб знизити залежність від долара.

Про це сказано в матеріалі DW. Відзначається, що Європейська рада з міжнародних відносин запропонував відповісти на американські санкції візовими обмеженнями і заморожуванням власності.

Один з авторів документу під назвою "Захист економічного суверенітету Європи", експерт ECFR з питань зовнішньої торгівлі Йонатан Хакенбройх пояснив ефективність американських санкцій тією домінуючою роллю, яку відіграє долар у світовій економіці. Тому таким важливим він вважає зміцнення євро.

На його думку, європейську валюту слід підняти на сучасний технологічний рівень і доповнити цифровим варіантом.

Крім того, Хакенбройх пропонує заснувати великий європейський експортний банк, який міг би зберігати відкритими фінансові канали для третіх країн, що опинилися під санкціями США. Ще одна ідея експерта – створення в ЄС спеціального відомства, до компетенції якого відносилися б всі питання, пов'язані з заходами економічного примусу.

Розробка європейських механізмів захисту від санкцій навряд чи буде мати якесь значення для "Північного потоку-2". Ефект американських загроз вже наявний, пояснив Франц Крахт з Засніцу.

"На комерційних переговорах, на яких мова йде про майбутні проєкти, ці санкційні загрози грають істотну роль", – підсумував він.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. В цьому випадку вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL: