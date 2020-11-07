Пів кіло ковбаси в одні руки, – на фото показали справжнє життя СРСР

Роман Груша Економіка 04:42, 7.11.2020

У Радянському Союзі у другій половині 1980-х років ковбасу другого сорту продавали по половині кілограма в одні руки.

"Нарізка ковбаси. Півкіло в одні руки. Любительська. Другий сорт. СРСР. Друга половина 1980-х", – йдеться у Twitter-каналі "Історичні фото".

Користувачі мережі висміяли плачевну ситуацію з продовольством у Радянському Союзі.

Друга половина 1980-х
Історичні фото

"Ковбаса Останкінського м'ясокомбінату з туалетним папером замість м'яса?" – задався питанням Undos.

"Це явно з Москви або Пітера фото. У нас взагалі ніякої ковбаси не було ні в першій, ні в другій половині 80-х", – резюмував Станіслав Петров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Максим Мирович пояснив, радянське громадське харчування являло собою досить жалюгідне видовище.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Полякова про виступ із Кіркоровим у Дубаї: це, виявляється, "зрада", а сам Філіп – ворог України

Війська РФ 11 разів атакували ЗСУ на Донбасі: поранено українського захисника – штаб ООС

Національні особливості пандемії: держава начепила маску, умила руки і побігла геть

У Сумах підлітки пів року ґвалтували першокласника, але поліція мовчала: нові деталі скандалу

Суддя КСУ – про вимогу відставки: мені не подобається Арахамія, це прізвище чи хвороба? Відео