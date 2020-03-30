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31 березня • оновлено в 01:21
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Піци від Арахамії, крики "Ганьба" і скандал із масками: як Рада проголосувала за ринок землі

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Депутати в захисних костюмах, масках, окулярах, крики "Ганьба", піци на першому поверсі і палкі суперечки. Так пройшли позачергові засідання Верховної Ради 30 березня. Нардепи ухвалили історичне рішення – запустили ринок землі.

Про те, як пройшло засідання парламенту – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Прохання Зеленського і реакція депутатів

Всього за один день Рада провела три (!) позачергових засідання. Вирішили за день розглянути все: і секвестр бюджету (його провалили), і законопроєкт про заборону повернення ПриватБанку колишнім власникам (ухвалили в першому читанні) і скандальний ринок землі. Президент Володимир Зеленський попросив нардепів останнє рішення підтримати, тому що потрібні гроші від МВФ. А без ринку землі не буде і кредиту.

Піци від Арахамії, крики "Ганьба" і скандал із масками: як Рада проголосувала за ринок землі

fb.com

Піци від Арахамії, крики "Ганьба" і скандал із масками: як Рада проголосувала за ринок землі

fb.com

До прохання глави держави дослухалися не всі. "Ви займаєтеся мародерством", – заявила Наталія Королевська. Вона разом зі своєю фракцією "Опозиційна платформа – За Життя" наполягли на окремому розгляді кожної з сотень своїх правок. І щоразу виступали з одним і тим же закликом – землю не чіпайте.

Що кажуть противники ринку в Раді:

  • рішення про продаж землі повинні ухвалити тільки на референдумі (грошей на нього немає, та й українці, згідно з більшістю опитувань, проти);

  • землю не можна продавати, бо українці не мають грошей її купити;

  • все і так уже розпродали, тільки земля і залишилася.

Що кажуть прихильники ринку в Раді:

  • ринок землі працює у всіх цивілізованих країнах;

  • іноземці купувати землю не зможуть, а на початку ринок буде працювати тільки для простих українців (не компанії) і з обмеженням у 100 га (купити більше не можна);

  • без ринку землі не буде допомоги від МВФ, Україна матиме великі проблеми.

Її колега Німченко вже о дев'ятій годині вечора обурився: "Не робіть із народних депутатів рабів". Мовляв, працювати потрібно вдень, а не цілодобово. У якийсь момент депутати спробували зовсім зірвати засідання – витягли свої картки і після невдалого голосування за чергову правку заявили – зареєструвалися всього 219 нардепів, немає кворуму і потрібно зупинятися. Віцеспікер Руслан Стефанчук з таким аргументом не погодився: "ну ви ж самі картки витягли".

Піци від Арахамії, крики "Ганьба" і скандал із масками: як Рада проголосувала за ринок землі

fb.com

Після того, як виявилося, що в залі, якщо вірити карткам, усього 4 депутати від "Опозиційної платформи – За життя" (хоча ще кілька годин тому було 44), "слуги народу" в унісон закричали "Ганьба".

Кричали "Ганьба" і представники "Європейської солідарності", коли Стефанчук вчергове відмовився закрити засідання. Навіть намагалися заблокувати трибуну, але продовжилося це всього кілька хвилин. Потім знову повернулися на свої місця – розглядати правки.

На загальному тлі навіть відома борчиня з ринком землі в Україні Юлія Тимошенко здалася дуже стриманою. Виступала лише кілька разів, трибуну не блокували, ні з ким не штовхалася.

Піци від Арахамії, крики "Ганьба" і скандал із масками: як Рада проголосувала за ринок землі

fb.com

Маски і піци

На вході в зал кожному депутату видали засоби особистого захисту. І після кожного виступу без маски в залі влаштовували скандал: наполягали надіти маску і не поширювати заразу. Всі бояться коронавірусу. Зі скандалами через маски і взаємним контролем пройшло багатогодинне засідання Ради.

Деякі депутати не просто не знімали маски, але і наділи повний захисний костюм. Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко відомий у стінах Ради своїм уважним ставленням до здоров'я: займається спортом, правильно харчується і дезінфікує руки кілька разів на годину. У Раду Тищенко прийшов у такому вигляді:

Піци від Арахамії, крики "Ганьба" і скандал із масками: як Рада проголосувала за ринок землі

Піци від Арахамії, крики "Ганьба" і скандал із масками: як Рада проголосувала за ринок землі

Ближче до 22-ї вечора в телеграм-каналах почали ділитися повідомленням від глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Він запрошував парламентаріїв на піцу – робота роботою, але без вечері депутати залишитися не можуть.

Піци від Арахамії, крики "Ганьба" і скандал із масками: як Рада проголосувала за ринок землі

О 00:30 годині нардепи, виконавши свій обов'язок, почали розходитися по домівках. Вже через 9 місяців у країні запустять ринок землі, а перед МВФ можна сміливо звітувати: своє "домашнє завдання" влада виконала, можна надсилати новий транш.

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Тема
Ринок землі в Україні
Місце
Україна
Теги
земля реформа Партія Слуга народу
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Arakilyn Dimasx
Arakilyn Dimasx
Нарешті
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Больше продавать нечего,это революция достоинства.
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Это значит ВСУ воюет на Донбассе,чтобы распродать и ту землю олигархам и иностранцам
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