В окупованій Горлівці одне з найбільш знакових місць міста арт-кафе "Аратта", яке було захоплено терористами "ДНР", тепер стоїть занедбаним і занепадає.

"Доля всього непідконтрольного Донбасу на прикладі окремо взятого кафе", – повідомив блогер Денис Казанський в Facebook.

"Після захоплення Горлівки бойовиками, кафе сподобалося якомусь пітекантропу з "народної республіки", і той віджав його у власника. "Аратту" перейменували у "Бліндаж" і придумали оригінальне меню", – пише блогер.

Зокрема, за його словами, в асортименті кафе з'явилися страви "Цезар по-сталінськи", "Грецький сепаратист", "Тепла печінка ворога" та інші.

"Кінець виявився трохи передбачуваний. Чи то людям не хотілося їсти страви з такими бридкими назвами, чи то в злиденному, пограбованому місті просто нікому ходити в кафе, але довго "Бліндаж" не протримався. Зараз кафе стоїть занедбаним і занепадає, тротуар перед ним заростає травою ", – заявив Казанський.

Блогер підкреслив, що навіть отримавши чужу власність безкоштовно, терористи не можуть ефективно нею управляти.

"У результаті захоплене майно просто банально знищується або кидається за непотрібністю. Тут розграбували і знищили кафе, там цілий завод. Але схема одна і та ж", – резюмував він.

В асортименті кафе з'явилися страви "Цезар по-сталінськи", "Грецький сепаратист", "Тепла печінка ворога" та інші "Східний варіант"

Казанський припустив, що людям не хотілося їсти страви з такими назвами "Східний варіант"

Арт-кафе "Аратта" тепер стоїть занедбаним і занепадає "Східний варіант"

Навіть отримавши чужу власність безкоштовно, терористи не можуть ефективно нею управляти "Східний варіант"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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