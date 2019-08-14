"Пітекантропи з "народної республіки": як терористи знищують бізнес на Донбасі

В окупованій Горлівці одне з найбільш знакових місць міста арт-кафе "Аратта", яке було захоплено терористами "ДНР", тепер стоїть занедбаним і занепадає.
"Доля всього непідконтрольного Донбасу на прикладі окремо взятого кафе", – повідомив блогер Денис Казанський в Facebook.
"Після захоплення Горлівки бойовиками, кафе сподобалося якомусь пітекантропу з "народної республіки", і той віджав його у власника. "Аратту" перейменували у "Бліндаж" і придумали оригінальне меню", – пише блогер.
Зокрема, за його словами, в асортименті кафе з'явилися страви "Цезар по-сталінськи", "Грецький сепаратист", "Тепла печінка ворога" та інші.
"Кінець виявився трохи передбачуваний. Чи то людям не хотілося їсти страви з такими бридкими назвами, чи то в злиденному, пограбованому місті просто нікому ходити в кафе, але довго "Бліндаж" не протримався. Зараз кафе стоїть занедбаним і занепадає, тротуар перед ним заростає травою ", – заявив Казанський.
Блогер підкреслив, що навіть отримавши чужу власність безкоштовно, терористи не можуть ефективно нею управляти.
"У результаті захоплене майно просто банально знищується або кидається за непотрібністю. Тут розграбували і знищили кафе, там цілий завод. Але схема одна і та ж", – резюмував він.
В асортименті кафе з'явилися страви "Цезар по-сталінськи", "Грецький сепаратист", "Тепла печінка ворога" та інші
"Східний варіант"
Казанський припустив, що людям не хотілося їсти страви з такими назвами
"Східний варіант"
Арт-кафе "Аратта" тепер стоїть занедбаним і занепадає
"Східний варіант"
Навіть отримавши чужу власність безкоштовно, терористи не можуть ефективно нею управляти
"Східний варіант"
Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".
Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.
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