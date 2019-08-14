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"Пітекантропи з "народної республіки": як терористи знищують бізнес на Донбасі

1.2т Читати матеріал російською

В окупованій Горлівці одне з найбільш знакових місць міста арт-кафе "Аратта", яке було захоплено терористами "ДНР", тепер стоїть занедбаним і занепадає.

"Доля всього непідконтрольного Донбасу на прикладі окремо взятого кафе", – повідомив блогер Денис Казанський в Facebook.

"Після захоплення Горлівки бойовиками, кафе сподобалося якомусь пітекантропу з "народної республіки", і той віджав його у власника. "Аратту" перейменували у "Бліндаж" і придумали оригінальне меню", – пише блогер.

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Зокрема, за його словами, в асортименті кафе з'явилися страви "Цезар по-сталінськи", "Грецький сепаратист", "Тепла печінка ворога" та інші.

"Кінець виявився трохи передбачуваний. Чи то людям не хотілося їсти страви з такими бридкими назвами, чи то в злиденному, пограбованому місті просто нікому ходити в кафе, але довго "Бліндаж" не протримався. Зараз кафе стоїть занедбаним і занепадає, тротуар перед ним заростає травою ", – заявив Казанський.

Блогер підкреслив, що навіть отримавши чужу власність безкоштовно, терористи не можуть ефективно нею управляти.

"У результаті захоплене майно просто банально знищується або кидається за непотрібністю. Тут розграбували і знищили кафе, там цілий завод. Але схема одна і та ж", – резюмував він.

В асортименті кафе з'явилися страви "Цезар по-сталінськи", "Грецький сепаратист", "Тепла печінка ворога" та інші

В асортименті кафе з'явилися страви "Цезар по-сталінськи", "Грецький сепаратист", "Тепла печінка ворога" та інші

"Східний варіант"

Казанський припустив, що людям не хотілося їсти страви з такими назвами

Казанський припустив, що людям не хотілося їсти страви з такими назвами

"Східний варіант"

Арт-кафе "Аратта" тепер стоїть занедбаним і занепадає

Арт-кафе "Аратта" тепер стоїть занедбаним і занепадає

"Східний варіант"

Навіть отримавши чужу власність безкоштовно, терористи не можуть ефективно нею управляти

Навіть отримавши чужу власність безкоштовно, терористи не можуть ефективно нею управляти

"Східний варіант"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР
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