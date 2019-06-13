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"Питання закрите": Ердоган жорстко відповів Трампу через Росію

7.2тЧитати матеріал російською

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара вже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400.

"Я не кажу, що Туреччина купить С-400, я кажу, що ми їх уже купили. Це завершена справа", — заявив Ердоган, передає Liga.net.

"Це питання закрите", — додав турецький лідер, відповідаючи на критику влади США.

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За його словами, очікується, що Росія передасть Туреччині С-400 вже у липні.

Відповідні комплекси мають бути взяті на чергування до 2020 року.

Турецький лідер відповів на критику влади США

Турецький лідер відповів на критику влади США

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що у разі закупівлі у РФ С-400 на неї чекають серйозні проблеми.

У відповідь на це президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не має наміру відступати від рішення.

Він також запевнив, що придбані Анкарою С-400 ніяк не пов'язані з безпекою НАТО і США.

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Особа
Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
Тег
Новини Росії
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Zapopyatcky Iceklop
Zapopyatcky Iceklop
Вот Турция вляпалась, знала бы она какой хлам она купила, при этом не получит Ф-35, я понимаю откат, но хотя бы поинтересовались бы у Индии, или в Китае, или турки будут сбивать боинги.
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
А как тут на обозе кипятком все мониторы обос..сали, да сейчас США Турции покажет, да Турция перед США сдуется и всё в таком духе. А Эрдоган просто опустил матрасников до уличных хабалок.
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Иванов Петр
Иванов Петр
Всё. Эрдогана в "Миротворец" и запрет на въезд вна.
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