"Питання закрите": Ердоган жорстко відповів Трампу через Росію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара вже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400.
"Я не кажу, що Туреччина купить С-400, я кажу, що ми їх уже купили. Це завершена справа", — заявив Ердоган, передає Liga.net.
"Це питання закрите", — додав турецький лідер, відповідаючи на критику влади США.
За його словами, очікується, що Росія передасть Туреччині С-400 вже у липні.
Відповідні комплекси мають бути взяті на чергування до 2020 року.
Турецький лідер відповів на критику влади США
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що у разі закупівлі у РФ С-400 на неї чекають серйозні проблеми.
У відповідь на це президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не має наміру відступати від рішення.
Він також запевнив, що придбані Анкарою С-400 ніяк не пов'язані з безпекою НАТО і США.
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