"Питання закрите": Ердоган жорстко відповів Трампу через Росію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара вже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400.

"Я не кажу, що Туреччина купить С-400, я кажу, що ми їх уже купили. Це завершена справа", — заявив Ердоган, передає Liga.net.

"Це питання закрите", — додав турецький лідер, відповідаючи на критику влади США.

За його словами, очікується, що Росія передасть Туреччині С-400 вже у липні.

Відповідні комплекси мають бути взяті на чергування до 2020 року.

Турецький лідер відповів на критику влади США

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що у разі закупівлі у РФ С-400 на неї чекають серйозні проблеми.

У відповідь на це президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не має наміру відступати від рішення.

Він також запевнив, що придбані Анкарою С-400 ніяк не пов'язані з безпекою НАТО і США.

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