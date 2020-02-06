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7 лютого • оновлено в 08:57
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Після зустрічі із Зеленським: "Слуга народу" погодилася голосувати за ринок землі

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Фракція "Слуга народу" після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським погодилася підтримати закон про запуск ринку землі.

"Пройшлися щодо всіх зауважень, які були до закону про землю, і фракція підтримала, звісно, голосування за цей надважливий для нашої країни документ", – повідомив депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв у кулуарах Верховної Ради.

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За інформацією OBOZREVATEL, зустріч президента з монобільшістю тривала 45 хвилин. Він просив "слуг народу" проголосувати за земельну реформу за два дні, оскільки в лютому Україна матиме переговори с МВФ.

Як відомо, 6 лютого Рада планує приступити до розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні.

Зазначимо, що напередодні Зеленський заявив, що міністерства та Верховна Рада не виконали дев'ять поставлених перед ними завдань.

Фракція "Слуга народу" після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським погодилася голосувати за закон про запуск ринку землі

Фракція "Слуга народу" після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським погодилася голосувати за закон про запуск ринку землі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

  • 12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути документ у другому читанні, українці зможуть продавати й купувати землю.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Ринок землі в Україні
Особи
Микита Потураєв Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
После скорой смены влaсти, вaша единственная задача - колониальные подстилки - успeть дoбежать до границы...
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
врaги украинского народа-проституировaнные подстилки запада, вы будете прокляты украинским народом, как и ваши родители, которые родили выбл*дкoв и воспитали их так, что они продали свою Родину. Будут прокляты ваши дети и внуки на веки-вечные, а вы сами, продажные гaды, будете гореть в aду, мpaзи.
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