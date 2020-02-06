Після зустрічі із Зеленським: "Слуга народу" погодилася голосувати за ринок землі

Фракція "Слуга народу" після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським погодилася підтримати закон про запуск ринку землі.

"Пройшлися щодо всіх зауважень, які були до закону про землю, і фракція підтримала, звісно, голосування за цей надважливий для нашої країни документ", – повідомив депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв у кулуарах Верховної Ради.

За інформацією OBOZREVATEL, зустріч президента з монобільшістю тривала 45 хвилин. Він просив "слуг народу" проголосувати за земельну реформу за два дні, оскільки в лютому Україна матиме переговори с МВФ.

Як відомо, 6 лютого Рада планує приступити до розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні.

Зазначимо, що напередодні Зеленський заявив, що міністерства та Верховна Рада не виконали дев'ять поставлених перед ними завдань.

Фракція "Слуга народу" після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським погодилася голосувати за закон про запуск ринку землі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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