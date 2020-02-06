Після зустрічі із Зеленським: "Слуга народу" погодилася голосувати за ринок землі

Фракція "Слуга народу" після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським погодилася підтримати закон про запуск ринку землі.
"Пройшлися щодо всіх зауважень, які були до закону про землю, і фракція підтримала, звісно, голосування за цей надважливий для нашої країни документ", – повідомив депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв у кулуарах Верховної Ради.
За інформацією OBOZREVATEL, зустріч президента з монобільшістю тривала 45 хвилин. Він просив "слуг народу" проголосувати за земельну реформу за два дні, оскільки в лютому Україна матиме переговори с МВФ.
Як відомо, 6 лютого Рада планує приступити до розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні.
Зазначимо, що напередодні Зеленський заявив, що міністерства та Верховна Рада не виконали дев'ять поставлених перед ними завдань.
Фракція "Слуга народу" після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським погодилася голосувати за закон про запуск ринку землі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути документ у другому читанні, українці зможуть продавати й купувати землю.
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