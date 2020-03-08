Після відставки Гончарука іноземцям порадили не вкладати в Україну

Інвестиційна компанія Concordе Capital рекомендує уникати інвестицій в українські держоблігації поки не буде позитивного сигналу від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє "Економічна правда", з посиланням на аналітичний звіт для інвесторів. Повідомляється, що після заміни уряду зріс ризик безперешкодній співпраці України з МВФ.

"Ми не бачимо можливості для нового кабінету зробити щось краще, ніж попередній, Україна потрапить в серйозну політичну кризу вже в цьому році", – йдеться в звіті.

У компанії вважають, що одним з ключових наслідків перестановок у Кабміні, є ризики популістської політики замість структурних реформ і повернення контролю над прийняттям рішень олігархами. "Ми рекомендуємо інвесторам уникати державного боргу України (як внутрішнього, так і міжнародного), хоча б до тих пір, поки не надійде чітке і однозначно позитивне повідомлення від МВФ про Україну", – заявляє компанія.

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Роблячи висновок про перезавантаження уряду, Concordе Capital не виключають швидкої угоди з МВФ. "Якщо основною вимогою фонду залишиться прийняття закону, який перешкоджає денаціоналізації Приватбанку (оскільки єдиною вимогою від фонду в 2016 році була його націоналізація), шанс на угоду буде", – резюмують у звіті.

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