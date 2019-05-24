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"Після виборів": МВФ дав чесну відповідь про долю співпраці з Україною

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Міжнародний валютний фонд очікує парламентських виборів і формування нового уряду в Україні для обговорення подальшої співпраці.

Як повідомив офіційний представник Фонду Джеррі Райс під час брифінгу в МВФ 23 травня, водночас місія зараз веде конструктивні дискусії в Києві про останні події та економічну політику, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як тільки уряд буде сформовано, після виборів, ми готові повернутися до обговорення нашої подальшої співпраці", – сказав він.

Райс відмовився коментувати можливий вплив рішення про розпуск парламенту і заяву про відставку уряду на нинішню програму співпраці Фонду з Україною stand by, посилаючись на те, що МВФ не коментує політичні події в будь-якій країні.

"Як тільки новий уряд буде сформовано після виборів, ми готові повернутися і обговорити нашу подальшу співпрацю з Україною. Як ви знаєте, МВФ в останні роки підтримує тісні партнерські відносини з Україною і, як я вже сказав, ми продовжуватимемо обговорювати цю подальшу співпрацю після виборів", – підкреслив представник Фонду.

"Після виборів": МВФ дав чесну відповідь про долю співпраці з Україною

Як повідомляв OBOZREVATEL, місія МВФ прибула до Києва 20 травня для оцінювання виконання нинішньої програми співпраці з Україною за програмою stand-by і консультацій щодо IV статті статуту МВФ і початку зустрічі 21 травня.

У ЗМІ 22 травня з'явилися повідомлення про нібито дострокове згортання місії, проте в представництві МВФ заявили, що експерти Фонду продовжують свої зустрічі з владою.

Раніше глава представництва Фонду в Україні Йоста Люнгман повідомив, що місія планує працювати в Україні два тижні. Серед основних проблемних питань він відзначив прийняття нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення після скасування попередньої Конституційним судом у лютому цього року.

Нова програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або приблизно $3,9 млрд. Водночас SDR1 млрд (майже $1,4 млрд) надали одразу, тоді як решта коштів виділятиметься за підсумками піврічних переглядів програми у 2019 році.

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Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Теги
МВФУкраїнавибори в Україні
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Нищебродам и попрошайкам дулю в нос. Придётся чубатым почки продавать.
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CARGO 100
CARGO 100
Анатольевич Чернов, почек уже нет, осталась печень, но она с осадками горилки ...
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