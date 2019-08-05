Після понад рік простою: в Одесі запустився скандальний завод

Одеський припортовий завод, який простоює з квітня 2018 року, в неділю, 4 серпня, почав запуск виробництва аміаку і карбаміду.

Про це повідомив в Facebook перший заступник директора заводу Микола Щурик. "Після більш ніж річного простою Одеський припортовий завод почав запуск виробництва аміаку і карбаміду. І хоча попереду ще кілька днів нервування, можна сказати, що ми на фінішній прямій", – написав він.

Щурик зазначив, що завод запустився за договором переробки давальницької сировини від компанії "Агро Газ Трейдинг".

agroportal.ua

"Згідно з цим договором, мінімальний період співпраці компаній складе 4 місяці з можливістю подальшої пролонгації за погодженням наглядової ради ОПЗ. Щомісяця завод буде отримувати близько 60 млн кубометрів газу", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 січня 2018 року Фонд державного майна почав підготовку до проведення конкурсу з продажу "Одеського припортового заводу".

У липні 2018-го Верховний суд скасував рішення суду міста Південне в Одеській області, за яким ОПЗ повинен був виплатити Ostchem Holding Limited 5,2 млрд грн непогашеного основного боргу і 1,57 млрд грн пені.

21 травня Київський апеляційний суд ухвалив ПАТ "Одеський припортовий завод" виплатити понад $250 млн на користь компанії олігарха Дмитра Фірташа Ostchem Holding Limited за поставки газу.

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