Після пандемії коронавірусу Росія втратить значення, а США стануть центром – Іноземцев

Західні економіки зможуть відновитися після пандемії коронавірусу до кінця 2020 року.

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Як заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL російський економіст Владислав Іноземцев, глобальна економіка дуже сильно змінить свою структуру.

"Захід остаточно усвідомлює, що у нього в руках практично необмежене багатство, що він може, друкуючи гроші, долати будь-які тимчасові проблеми; акцент буде ще більше зроблений на технологічний прогрес; норма накопичення скоротиться в таких умовах ще більше", – зазначив він.

У той же час, за словами економіста, індустріальні країни типу Китаю і сировинні типу Росії виявляться набагато менш значущі для світової економіки.

"Я б сказав, що Америка відновиться як центр "однополярного" (тільки тепер економічно) світу так само, як вона стала центром політично однополярного світу після "холодної війни", – підкреслив Іноземцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іноземцев заявив, що світова криза, яку спровокувала пандемія коронавірусу, завершиться ближче до кінця 2020 року.

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