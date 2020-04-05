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5 квітня • оновлено в 05:02
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Після пандемії коронавірусу Росія втратить значення, а США стануть центром – Іноземцев

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Західні економіки зможуть відновитися після пандемії коронавірусу до кінця 2020 року.

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Як заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL російський економіст Владислав Іноземцев, глобальна економіка дуже сильно змінить свою структуру.

"Захід остаточно усвідомлює, що у нього в руках практично необмежене багатство, що він може, друкуючи гроші, долати будь-які тимчасові проблеми; акцент буде ще більше зроблений на технологічний прогрес; норма накопичення скоротиться в таких умовах ще більше", – зазначив він.

У той же час, за словами економіста, індустріальні країни типу Китаю і сировинні типу Росії виявляться набагато менш значущі для світової економіки.

Після пандемії коронавірусу Росія втратить значення, а США стануть центром – Іноземцев

"Я б сказав, що Америка відновиться як центр "однополярного" (тільки тепер економічно) світу так само, як вона стала центром політично однополярного світу після "холодної війни", – підкреслив Іноземцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іноземцев заявив, що світова криза, яку спровокувала пандемія коронавірусу, завершиться ближче до кінця 2020 року.

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Тема
Коронавірус
Особа
Владислав Іноземцев
Теги
економіка вірус
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Во главе мира встанут страны, которые вообще ничего не производят и не добывают, а только скачут с гивном на устах.
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
А Иноземцев точно экономист? Наверняка, он ещё и финансист, как Славик Р.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"США станут центром..." так они уже стали центром...центром эпидемии, и справиться с ситуацией не могут. Это вам не беззащитную Югославию бомбить.
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