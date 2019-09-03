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3 вересня • оновлено в 20:51
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"Після обіцянок уряду": українські цінні папери подорожчали до історичного максимуму

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У вівторок, 3 вересня, українські варранти подорожчали до історичного максимуму. Під кінець біржової сесії їх ціна досягла 91% купывля – 95% продаж.

Про це у своєму Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Після вчорашньої обіцянки уряду, про приріст економіки на 40% у наступні 5 років, сьогодні українські варранти подорожчали до історичного максимуму і в кінці біржової сесії торгувалися за ціною 91% купівля – 95% продаж", – написав він, на підтвердження опублікувавши графік подорожчання.

Новини
"Одні з кращих у світі": вартість цінних паперів України досягла історичного максимуму

Графік подорожчання варантів

Графік подорожчання варантів

Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Компанієць повідомив про невиконання Україною плану надходжень до бюджету. Зокрема, за його словами, митниця відстає, вже десятий місяць поспіль.

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Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
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