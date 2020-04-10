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11 квітня • оновлено в 07:17
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Після кризи через COVID-19 українці захочуть платити податки: економіст дав прогноз

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Україні не варто розраховувати на легкий варіант виходу з економічної кризи, спровокованої коронавірусом. Однак варто очікувати змін у трудових відносинах між роботодавцями та працівниками.

Про це розповів глава Комітету економістів України Андрій Новак у коментарі виданню "Гордон". За його словами, багато що буде залежати від того, яку програму запропонує уряд і яку допомогу зможе отримати країна з різних зовнішніх джерел.

"Поки я не бачу цілісної антикризової програми від Кабміну. Це повинна бути спільна праця уряду і Національного банку. Досвід країн, які ухвалили такі програми, показує два основні інструменти – бюджетну підтримку і кредитну підтримку", – зазначив економіст.

За його словами, в Україні набагато більше людей захочуть працювати легально, щоб отримати можливість допомоги від держави.

"Досить багато українців уникали офіційного працевлаштування, щоб, наприклад, не втратити право на субсидії. А програма допомоги, яка зараз обговорюється в державі, спрямована на тих людей, які є хоч у якій-небудь базі. Працюючим нелегально держава не зможе надати допомогу", – розповів Новак.

Андрій Новак

Андрій Новак

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям загрожує масштабне безробіття, однак уряд України має намір уже в травні створити 500 тисяч робочих місць, щоб уникнути розвитку економічної кризи.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Андрій Новак
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
выхода нет .как в метро давно писали
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