Після кризи через COVID-19 українці захочуть платити податки: економіст дав прогноз

Україні не варто розраховувати на легкий варіант виходу з економічної кризи, спровокованої коронавірусом. Однак варто очікувати змін у трудових відносинах між роботодавцями та працівниками.

Про це розповів глава Комітету економістів України Андрій Новак у коментарі виданню "Гордон". За його словами, багато що буде залежати від того, яку програму запропонує уряд і яку допомогу зможе отримати країна з різних зовнішніх джерел.

"Поки я не бачу цілісної антикризової програми від Кабміну. Це повинна бути спільна праця уряду і Національного банку. Досвід країн, які ухвалили такі програми, показує два основні інструменти – бюджетну підтримку і кредитну підтримку", – зазначив економіст.

За його словами, в Україні набагато більше людей захочуть працювати легально, щоб отримати можливість допомоги від держави.

"Досить багато українців уникали офіційного працевлаштування, щоб, наприклад, не втратити право на субсидії. А програма допомоги, яка зараз обговорюється в державі, спрямована на тих людей, які є хоч у якій-небудь базі. Працюючим нелегально держава не зможе надати допомогу", – розповів Новак.

Андрій Новак

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям загрожує масштабне безробіття, однак уряд України має намір уже в травні створити 500 тисяч робочих місць, щоб уникнути розвитку економічної кризи.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram