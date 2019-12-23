Після дзвінка Зеленському: ЗМІ дізналися причину припинення військової допомоги США Україні

Білий дім заморозив допомогу Києву після телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і України Дональда Трамма і Володимира Зеленського у липні.

Зокрема, представник адміністрації президента США Майк Даффі через 91 хвилину після бесіди двох лідерів зв'язався з представниками Пентагону і доручив призупинити виділення військової допомоги. Про це повідомляє BBC з посиланням на електронні листи представників Білого дому.

У листі Даффі просить, щоб американське Міністерство оборони припинило надання допомоги відповідно до плану Білого дому переглянути рішення про виділення коштів.

"З огляду на делікатний характер запиту, я вдячний вам за те, що ви тримаєте цю інформацію у тісному контакті з тими, хто повинен знати, як виконувати вказівки", – йдеться у зверненні.

У США демократи 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту щодо Трампа. Це трапилося після того, як анонімний інформатор висловив стурбованість у зв'язку з телефонною розмовою американського лідера з президентом України.

У ході розмови Трамп закликав Зеленського почати розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера.

Білий дім заморозив допомогу Києву після телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і України Дональда Трамма і Володимира Зеленського

Як писав OBOZREVATEL:

США повинні виділити Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік. Це дозволить ВСУ отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси і протикорабельні ракети.

Також стало відомо, що адміністрація Трампа зірвала швидку оборонну допомогу Україні, погрожуючи уряду США відставкою.

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