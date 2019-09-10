Після 20 років правління: найбагатша людина Китаю пішла з посади голови Alibaba

Найбагатша людина Китаю Джек Ма офіційно пішов у відставку з поста голови ради директорів компанії Alibaba.

На відповідній посаді його змінить гендиректор Деніел Чжан, повідомляє Bloomberg.

Передача посади сталася 10 вересня – у цей день рівно рік тому Ма оголосив про намір піти у відставку.

Водночас експерти очікують, що Ма не в повному обсязі піде з корпорації, а продовжить грати роль в ухваленні рішень.

"Станом на зараз малоймовірно, що Чжан буде приймати якісь важливі рішення без підтримки Ма", – зазначив директор шанхайської інвестиційно-консалтингової фірми Kaiyan Capital Брок Сільверс.

Ма заснував Alibaba в 1999 році. Зараз компанія є найбільшою у світі з електронної комерції і цифрових платежів.

Статки 55-річного бізнесмена оцінюються у 38,6 млрд доларів. Він займає 21-е місце в рейтингу найбагатших людей світу.

Статки 55-річного бізнесмена оцінюються у 38,6 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський мільярдер Ілон Маск пішов із посади глави Tesla на три роки. До такої угоди з владою бізнесмен вдався після звинувачення у шахрайстві з котируваннями акцій фірми за допомогою своїх твітів.

Зокрема, у серпні 2018 року він написав про готовність перетворити Tesla на приватну компанію. Після цього твіту акції Tesla почали зростати.

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