"Пишуть звернення Путіну": в окупованому Криму попередили про небезпеку

В окупованому Росією Криму, а саме в Армянську, місцеві жителі почали бити на сполох через проблеми з водопостачанням.

Як ідеться в матеріалі "Примечаний", жителі міста говорять про те, що близько п'яти років точаться розмови про перекидання води з Тайганського водосховища. Але далі слів справа не йде – з 2014 року кримчани чують лише обіцянки.

"Магістральний водогін від свердловин до міста лише частково відремонтовано, насосна на Турецькому валу не налагоджена і не працює. Решта магістрального водоводу перебуває в аварійному стані, міжквартальні та внутрішньоквартальні мережі прогнили і потребують заміни", – заявив так званий депутат міськради Армянська Віктор Мохов.

Катастрофа в Армянську primechaniya.ru

Відзначається, що з початком літа почастішали аварії, потім іде каламутна вода, потім нова аварія і так нескінченно. Жителі обурені, пишуть звернення президенту Росії Володимиру Путіну. Самопроголошене керівництво міста та підвідомчого йому МУП "Армянскводоканал" не справляється з проблемою.

Катастрофа в Армянську primechaniya.ru

Відзначається, що причин такої ситуації в місті є кілька.

"По-перше, в місті дві свердловини. Вони розташовані приблизно в 10 кілометрах від Армянська, за заводом "Кримський титан". Третя свердловина з'явилася у 2016 році, але вона досі не працює. Армянську банально не вистачає питної води. Нещодавно були побудовані будинки для прикордонників, населення зросло. Влітку зростає і потреба в воді: на полив, просто помитися вранці і ввечері в таку спеку. По-друге, зношені всі мережі. Дірки періодично латають, але це не дає потрібного ефекту", – йдеться в матеріалі.

Катастрофа в Армянську primechaniya.ru

Як зазначено, ситуація призвела до того, що в місті з'явилися промоїни – вода поступово вимиває грунт.

Катастрофа в Армянську primechaniya.ru

"Нещодавно на вулиці Гайдара, там у нас є світлофор, провалилася машина, хоча асфальт був недавно прокладений. У минулому році, наприклад, в одному зі скверів Армянська досить велика сосна пішла вниз по саму верхівку. Містом уже не тільки їздити, але навіть ходити небезпечно", – заявив Мохов.

Катастрофа в Армянську primechaniya.ru

"Проблема водопостачання Армянська багато в чому типова для Криму. У всіх містах зношені мережі. У багатьох не вистачає природних запасів води. Але в Армянська є одна особливість – він поступово стає новою Керчю. Містом, яке вважається тупиковим. Це означає, що гроші в нього вкладати не треба, свердловину можна три роки вводити в експлуатацію, а жителі якось переб'ються, звикли вже", – підсумовується в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 червня жителі Армянська знову поскаржилися на погане самопочуття через катастрофічну екологічну обстановку в місті. Журналістам розповіли, що в місті вже говорять про повторення ситуації, коли влітку 2018 року на місцевому хімзаводі "Кримський Титан" стався викид кислоти.

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