"Пишуть звернення Путіну": в окупованому Криму попередили про небезпеку

В окупованому Росією Криму, а саме в Армянську, місцеві жителі почали бити на сполох через проблеми з водопостачанням.
Як ідеться в матеріалі "Примечаний", жителі міста говорять про те, що близько п'яти років точаться розмови про перекидання води з Тайганського водосховища. Але далі слів справа не йде – з 2014 року кримчани чують лише обіцянки.
"Магістральний водогін від свердловин до міста лише частково відремонтовано, насосна на Турецькому валу не налагоджена і не працює. Решта магістрального водоводу перебуває в аварійному стані, міжквартальні та внутрішньоквартальні мережі прогнили і потребують заміни", – заявив так званий депутат міськради Армянська Віктор Мохов.
Катастрофа в Армянську
primechaniya.ru
Відзначається, що з початком літа почастішали аварії, потім іде каламутна вода, потім нова аварія і так нескінченно. Жителі обурені, пишуть звернення президенту Росії Володимиру Путіну. Самопроголошене керівництво міста та підвідомчого йому МУП "Армянскводоканал" не справляється з проблемою.
Катастрофа в Армянську
primechaniya.ru
Відзначається, що причин такої ситуації в місті є кілька.
"По-перше, в місті дві свердловини. Вони розташовані приблизно в 10 кілометрах від Армянська, за заводом "Кримський титан". Третя свердловина з'явилася у 2016 році, але вона досі не працює. Армянську банально не вистачає питної води. Нещодавно були побудовані будинки для прикордонників, населення зросло. Влітку зростає і потреба в воді: на полив, просто помитися вранці і ввечері в таку спеку. По-друге, зношені всі мережі. Дірки періодично латають, але це не дає потрібного ефекту", – йдеться в матеріалі.
Катастрофа в Армянську
primechaniya.ru
Як зазначено, ситуація призвела до того, що в місті з'явилися промоїни – вода поступово вимиває грунт.
Катастрофа в Армянську
primechaniya.ru
"Нещодавно на вулиці Гайдара, там у нас є світлофор, провалилася машина, хоча асфальт був недавно прокладений. У минулому році, наприклад, в одному зі скверів Армянська досить велика сосна пішла вниз по саму верхівку. Містом уже не тільки їздити, але навіть ходити небезпечно", – заявив Мохов.
Катастрофа в Армянську
primechaniya.ru
"Проблема водопостачання Армянська багато в чому типова для Криму. У всіх містах зношені мережі. У багатьох не вистачає природних запасів води. Але в Армянська є одна особливість – він поступово стає новою Керчю. Містом, яке вважається тупиковим. Це означає, що гроші в нього вкладати не треба, свердловину можна три роки вводити в експлуатацію, а жителі якось переб'ються, звикли вже", – підсумовується в матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 червня жителі Армянська знову поскаржилися на погане самопочуття через катастрофічну екологічну обстановку в місті. Журналістам розповіли, що в місті вже говорять про повторення ситуації, коли влітку 2018 року на місцевому хімзаводі "Кримський Титан" стався викид кислоти.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".