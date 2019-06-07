"Пішов процес": Лавров розповів про відмову від долара в Росії

У Росії у довгостроковому плані вже пішов процес відв'язування від долара і створення системи, яка не буде залежати від американської адміністрації.

"Процес переходу на розрахунки в національних валютах йде. Частка нашої торгівлі, яка обслуговується національними валютами, зараз в районі 18% (приблизно п'ята частина)", – повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю РБК.

За його словами, частка такої торгівлі постійно зростає.

"Говорячи про національні валюти, треба відзначити, що ці процеси йдуть не тільки по двосторонніх каналах між Росією і Китаєм. Ми займаємося цим з цілим рядом інших країн, особливо з числа наших великих партнерів, де взаємний товарообіг більш-менш збалансований і є попит на рублі і валюти наших контрагентів", – додав Лавров.

Зокрема, ці процеси також йдуть у рамках БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка).

"Це як раз ті компоненти загальних зусиль, які в підсумку будуть сприяти зниженню залежності від долара", – резюмував Лавров.

Москва робить все для відв'язування від американської валюти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава одного з найбільших російських банків ВТБ Андрій Костін заявив про необхідність відмови від долара прискореними темпами.

За його словами, план з дедоларизації складається з чотирьох напрямків. Головне — це прискорений перехід у розрахунках з іноземними державами з експортно-імпортних операцій на інші валюти — це може бути євро, юань або рубль.

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