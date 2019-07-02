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Пішли у мінус: економіст вказав на серйозні проблеми з бюджетом України

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Доходи державного бюджету України знову віддалилися від поставленого плану, склавши в першому півріччі 2019 року -3,98% або -26,6 млрд грн.

Про це написав у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Він опублікував результати роботи економіки України і розмір бюджетних надходжень в червні 2019 року і першому півріччі в цілому.

Новини
Мінус 28 млрд: стало відомо про проблеми з бюджетом України через податкову і митницю

Держбюджет України

Держбюджет України

112.ua

Червень 2019 року:

  • митниця восьмий місяць поспіль не виконує план надходжень, зібрали 23,5 млрд грн замість запланованих 28,5 млрд грн, це -17,73% плану. Масова контрабанда, як йшла, так і йде;

  • податкова зібрала 43,7 млрд грн, це +14 млрд плану, або +49,89%;

  • надходження до місцевих бюджетів склали 21,2 млрд грн за плану 21,9 млрд грн, це -3,2% плану.

Державний бюджет у червні виконаний лише на 82,23%, за плану 97,4 млрд грн зібрали лише 80,1 млрд грн.

Пішли у мінус: економіст вказав на серйозні проблеми з бюджетом України

Dengi.ua

Підсумки першого півріччя 2019:

  • надходження до державного бюджету не виконані на 26,6 млрд грн, або -3,98% до плану, зібрали 506,8 млрд грн за плану 533,3 млрд грн;

  • податкова зібрала 216,1 млрд грн за плану 217 млрд грн, -0,42% до плану;

  • митниця зібрала 151,9 млрд грн за плану 170,2 млрд грн, -10,77% до плану;

  • місцеві бюджети зібрали 132,5 млрд грн за плану 131,6 млрд грн, +0,63%;

  • ЄСВ зібрано 131,4 млрд грн, це на 23,6 млрд грн більше, ніж рік тому або +21,94%.

Пішли у мінус: економіст вказав на серйозні проблеми з бюджетом України

Facebook Володимира Компанійця

Пішли у мінус: економіст вказав на серйозні проблеми з бюджетом України

Facebook Володимира Компанійця

Пішли у мінус: економіст вказав на серйозні проблеми з бюджетом України

Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що в України будуть проблеми з виконанням державного бюджету. "За оперативною інформацією, в січні-травні план доходів не виконано на 10,2 млрд гривень, тобто на 2,6%", – озвучив він.

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Тема
Держбюджет-2019
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
бюджет
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